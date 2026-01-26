اقرأ أكثر
٩:٥٨ م · ٢٦ يناير ٢٠٢٦

هل يشنّ ترامب هجومًا على إيران؟

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • غرينلاند: هل يمكن أن تتحول إلى مكسب للجميع؟
  •  هل يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا؟
  •  أسبوع مفصلي يُعدّ الأهم في موسم إعلان الأرباح

ندوة الكنرونية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبي

  • غرينلاند: هل يمكن أن تتحول إلى مكسب للجميع؟
  •  هل يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا؟
  •  أسبوع مفصلي يُعدّ الأهم في موسم إعلان الأرباح

 

٢٨ يناير ٢٠٢٦, ٩:١٢ م

الولايات المتحدة: أعلى مستوى تاريخي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
٢٨ يناير ٢٠٢٦, ٧:٥٣ م

النفط يقترب من منطقة المقاومة الفنية وسط تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 🔎
٢٨ يناير ٢٠٢٦, ٣:٢٢ م

مؤشر US500 يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي 🗽 هل ستدعم شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الزخم؟
٢٨ يناير ٢٠٢٦, ٢:٢٥ م

ارتفع الذهب 2% ليختبر مستوى 5300 دولار وسط ضعف الدولار الأمريكي 📈

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات