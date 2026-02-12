هل يشير البيع المكثف الحالي إلى تراجع شركات الحوسبة الكمومية؟

لا ينبغي تفسير الانخفاضات الملحوظة في أسعار أسهم الشركات العاملة في مجال الحوسبة الكمومية على أنها مؤشر على زوال هذا القطاع. فعلى الرغم من ضغوط البيع قصيرة الأجل، لا يزال هذا القطاع في مرحلة تطور تكنولوجي ديناميكي، وتبقى أسسه مستقرة. تُعدّ الحواسيب الكمومية في شكلها الحالي تجريبية إلى حد كبير، وغير مناسبة لتطبيقات المستهلكين على نطاق واسع. وتشير التوقعات الواقعية إلى أن انتشارها على نطاق أوسع في القطاعين الصناعي والتجاري قد لا يتحقق إلا في النصف الثاني من العقد القادم. في هذا السياق، ينبغي النظر إلى الانخفاضات الحالية في الأسعار على أنها فترة لإعادة تقييم المخاطر وتصحيح السوق بعد فترات من التفاؤل المفرط، وليست دليلاً على فقدان دائم للاهتمام في السوق.

لا تزال الأسس التكنولوجية والإمكانات الكامنة في هذا القطاع كبيرة. وقد حققت الشركات الرائدة في مجال الحوسبة الكمومية تقدماً تقنياً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ومن أبرز التطورات والإنجازات:

تُجري شركة IonQ أبحاثاً وتطويراً مكثفاً، وتُطوّر تقنيتها، وتسعى إلى عمليات استحواذ وشراكات استراتيجية. وتهدف هذه الجهود إلى تسريع تطوير أنظمة كمومية قابلة للتوسع بحلول عام 2030.

تواصل شركة Rigetti Computing زيادة عدد الكيوبتات وتحسين أداء أجهزتها، بالتزامن مع تنفيذ عقود بحثية، بما في ذلك عقود مع مؤسسات حكومية. تشير هذه الأنشطة إلى تزايد الاهتمام المؤسسي بتقنية الحوسبة الكمومية.

حققت شركة D-Wave Quantum تطبيقات تجارية في أنظمة الكم، وتعمل على تطويرها لتحسين العمليات التجارية. وتُترجم هذه الجهود إلى زيادة في الإيرادات وتطبيقات عملية في المؤسسات.

على الرغم من التقييمات المحايدة من المحللين والجدل الدائر في السوق حول نموذج أعمالها، فإن شركة Quantum Computing Inc. تُحسّن سيولتها المالية تدريجياً وتُحقق أرباحاً، وهو أمر نادر في هذا القطاع.

تتطور تقنية الكم عبر مسارات متعددة، بدءًا من تحسين الكيوبتات وتطوير الخوارزميات الكمومية وصولًا إلى دمجها مع أنظمة الحوسبة التقليدية. كل إنجاز لاحق في هذا المجال لديه القدرة على خلق أسواق جديدة أو تعزيز كفاءة العمليات الحالية بشكل ملحوظ في قطاعات مثل الكيمياء الحاسوبية، والصناعات الدوائية، والتمويل، والخدمات اللوجستية. لا تزال إمكانات نمو شركات الكم كبيرة، حتى وإن كانت النتائج المالية قصيرة الأجل محدودة.

لا تزال تقييمات شركات الكم مرتفعة ومتقلبة، مما يعكس توقعات السوق وطبيعة التكنولوجيا قيد التطوير. شهدت أسعار الأسهم ارتفاعات تاريخية مذهلة، لكن التصحيحات قد تكون بنفس القدر من الحدة. ينبغي النظر إلى الانخفاضات الحالية في الأسعار على أنها رد فعل طبيعي للسوق لإعادة تقييم المخاطر، وليست خسارة دائمة لقيمة القطاع. تبقى تقنية الحوسبة الكمومية واحدة من أكثر المجالات ابتكارًا في التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يتطور تسويقها الكامل وفوائدها السوقية الملموسة تدريجيًا خلال السنوات القادمة. تشير توقعات التطور إلى أن شركات الكم يمكن أن تستمر في تمثيل مجال جذاب للمستثمرين ذوي الأفق الاستثماري طويل الأجل.