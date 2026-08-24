  
٢٢:٤٠ · ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦

هل يستفيد الذهب من سوق السندات الأمريكية؟

Hani Abuagla
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Head of Market Analyst • UAE

•    📉 أين يكمن الخطر في السندات؟ وهل يضعف شراء الحكومة الأمريكية للديون الدولار؟
•    🚀 نتائج NVIDIA: هل تبرر التوقعات المرتفعة أم تعود المخاوف بشأن الإنفاق والديون؟
•    🏦 جاكسون هول ومحضر الفيدرالي: ماذا نتوقع بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية؟
•    📊 السيناريو القادم: ماذا يعني ذلك للأسهم والذهب والبيتكوين والدولار؟

 

 

Hani Abuagla

Head of Market Analyst • UAE

Hani is the Head of Market Analysis at XTB, specializing in global financial markets, macroeconomic analysis, and cross-asset investment trends, with a strong focus on equities, commodities, currencies, and central bank policy.
He holds the CISI Level 3 Certificate in Wealth & Investment Management, alongside the CISI UAE Financial Rules and Regulations, and is currently progressing toward full CMT chartership.
Media & Public Commentary:
He's a regular commentator on Bloomberg Asharq, CNBC Arabia, Al Arabiya Business, Sky News Arabia, and other regional financial media. He's available for live TV, market briefings, panels, and international financial conferences, delivering independent, data-driven market insight.

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اخبار التحليل الفني
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