هوم ديبوت بنمو معتدل وتوقعات حذرة لعام 2025

أعلنت شركة هوم ديبوت (HD.US) عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي جاءت متوافقة مع توقعات السوق، على الرغم من أنها لم تُسفر عن مفاجآت إيجابية تُذكر. وحققت الشركة إيرادات بلغت 43.18 مليار دولار أمريكي، وبلغ ربح السهم 4.68 دولار أمريكي، وهو أقل بقليل من توقعات المحللين. ويُتداول السهم اليوم على انخفاض طفيف، مما قد يعكس حذر المستثمرين وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد ونمو محدود في المبيعات.

تُعد شركة هوم ديبوت واحدة من أكبر سلاسل متاجر التجزئة في العالم، المتخصصة في بيع مواد البناء والأدوات ومنتجات تحسين المنازل وخدمات التجديد. وتعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق الأمريكية، حيث تخدم العملاء الأفراد والمقاولين المحترفين. وبفضل مجموعة منتجاتها الواسعة وشبكة متاجرها الواسعة، تُعتبر هوم ديبوت شركة رائدة في قطاع تحسين المنازل.

النتائج المالية للربع الثاني من عام ٢٠٢٥

الإيرادات (وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا): ٤٣.١٨ مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها ٠.٦٪ على أساس سنوي (مقارنةً بـ ٤٢.٩١ مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤).

إجمالي الربح (المُعدّل): ١٤.٤ مليار دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي مستقر يبلغ حوالي ٣٣٪.

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (المُعدّل): ٧.٥ مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل (المُعدّل): ٤.٥٦ مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف على أساس سنوي، بهامش ربح صافٍ يبلغ حوالي ١٠٪.

ربحية السهم ( EPS ، مُعدّلة): ٤.٦٨ دولار أمريكي، أقل بقليل من توقعات السوق البالغة ٤.٦٩ دولار أمريكي، بانخفاض قدره ٠.٢٪ عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.

المبيعات المُقارنة في الولايات المتحدة: ارتفاع بنسبة ١.٤٪ على أساس سنوي، مما يُشير إلى استمرار الطلب في قطاع التجزئة.

هامش الربح التشغيلي: ١٣.٠٪، مُتماشيًا مع توقعات المحللين.

التدفق النقدي التشغيلي: ٥.٤ مليار دولار أمريكي. انخفاض مقارنةً بالعام السابق

التدفق النقدي الحر: 4.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض أيضًا على أساس سنوي

النفقات الرأسمالية: 720 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن العام السابق

الرسم البياني (الفاصل الزمني D1)

المصدر: xStation5

التوقعات

أعادت هوم ديبوت تأكيد توقعاتها للعام المالي 2025، متوقعةً نموًا في الإيرادات بنسبة 2.8% تقريبًا، إلى جانب انخفاض متوقع في ربحية السهم بنسبة 3% تقريبًا. وبينما يعكس استقرار نمو الإيرادات وهوامش التشغيل المستدامة وضعًا ماليًا قويًا نسبيًا وضبطًا فعالًا للتكاليف، فإن الوتيرة المعتدلة لنمو المبيعات المماثلة في الولايات المتحدة قد تشير إلى تباطؤ محتمل في المستقبل.

يُعدّ انخفاض التدفقات النقدية مصدر قلق ويستدعي مراقبة دقيقة في الأرباع القادمة. مع ذلك، لا تزال النفقات الرأسمالية تحت السيطرة، مما يشير إلى اتباع نهج استثماري حذر في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في السوق.

باختصار، بينما تحافظ هوم ديبوت على مكانة قوية في السوق، فإن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي وضعف زخم المبيعات قد يحدّان من وتيرة نمو الأرباح المستقبلية.