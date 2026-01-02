حصاد الأسواق (02.01.2026)

يسود جو إيجابي في السوق خلال أول جلسة تداول للأسهم في عام 2026. وأغلقت مجموعة المؤشرات الآسيوية الرئيسية على ارتفاع بنسبة تقارب 1%، مدفوعة بأسهم شركات أشباه الموصلات والإنترنت. وسجلت أسهم سامسونج مستويات قياسية جديدة، بينما قفزت أسهم شركة بايدو الصينية بأكثر من 7% بعد إدراج وحدة الرقائق التابعة لها في بورصة شنغهاي، مسجلةً ارتفاعًا بنحو 400% في أول يوم تداول لها.

وتشهد العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا، حيث ارتفع مؤشر US100 بنسبة تقارب 0.9%. في الوقت نفسه، تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى أن التداول في أوروبا قد يبدأ بانخفاض طفيف. وقد توقف التقدم في المفاوضات الأوكرانية الروسية مجددًا، وأكد فولوديمير زيلينسكي أنه "لن يوقع أبدًا على اتفاق ضعيف". وأضاف أن نسبة الـ 10% المتبقية من القضايا العالقة في عملية التفاوض كبيرة، نظرًا لارتباطها بالأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية.

وتشهد المعادن النفيسة ارتفاعًا قويًا. ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 1.5% ليصل إلى 4450 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة بأكثر من 4.5%، لتتجاوز مجددًا 74 دولارًا. كما ارتفع سعر النحاس أيضًا. كان عام 2025 الأفضل للمعادن منذ عام 1979. ومن المثير للاهتمام أن مؤشر الدولار الأمريكي ( USDIDX ).

يشهد ارتفاعًا أيضًا، لكن هذا لم يمنع العملات الرقمية من الارتفاع كذلك. فقد تجاوز سعر الإيثيريوم 3000 دولار، ويتداول البيتكوين قرب 89000 دولار، مما يمنح المستثمرين المتفائلين بانطلاقة من مرحلة التذبذب إذا استمر الزخم الصعودي الذي شهده مطلع العام.