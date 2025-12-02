حصاد الأسواق (02.12.2025)

- أغلق مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي جلسة أمس على انخفاض بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.3%. وأنهى مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة جلسة اليوم بانخفاض تجاوز 1.2%. أما جدول الاقتصاد الكلي اليوم، فهو خفيف. فقد قفزت أسهم شركة MongoDB، المتخصصة في حلول قواعد البيانات، بأكثر من 21% في تداولات ما بعد الإغلاق، بفضل نتائجها المتميزة التي فاجأت المحللين تمامًا. وبعد جلسة اليوم، ستصدر شركات CrowdStrike وMarvell Technologies وGitLab نتائجها المالية.
- لم يُثر خطاب جيروم باول في جامعة ستانفورد في وقت متأخر من الليلة الماضية بتوقيت بولندا أي رد فعل في السوق، حيث تجنب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التصريحات المتعلقة بالسياسة النقدية الحالية أو الاقتصاد أو توقعاته المستقبلية.
- كانت المعنويات خلال الجلسة الآسيوية متباينة، حيث أغلق مؤشر نيكي مستقرًا. وفي أستراليا، انخفضت تصاريح البناء بنسبة 6.4%، مقارنة بزيادة متوقعة بنسبة 4.5% وارتفاع سابق بنسبة 12%. ارتفعت ثقة المستهلك إلى 37.5 نقطة، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 36.2 و35.8 نقطة.
- تشهد أسعار المعادن النفيسة انخفاضًا، حيث انخفضت الفضة بأكثر من 1.8%، بينما خسر الذهب أكثر من 0.5%. ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، ويتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من 1.16 بعد سبع جلسات صعودية متتالية. ومع ذلك، فقد رُفض تراجع الأمس من 1.165، والذي كان محاولة لاختراق منطقة مقاومة رئيسية حددها المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا وردود الفعل السعرية السابقة.
- يتعافى البيتكوين ببطء من انخفاضات الأمس، ويتداول حاليًا بالقرب من 87.5 ألف دولار أمريكي، مقابل أقل بقليل من 85 ألف دولار أمريكي أمس. ومع ذلك، لا تزال ثقة سوق العملات المشفرة ضعيفة للغاية، وبالكاد تمكن الإيثيريوم من التعافي من خسائره. ولا يزال سعر الإيثيريوم يحوم حول 2,800 دولار أمريكي.
مخطط اليوم - US100 (02.12.2025)
عاجل: مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة أقل من المتوقع 📌
عاجل: الإنتاج الصناعي الأمريكي ضمن التوقعات! ↔️
ارتفاع قياسي جديد في أسعار النحاس!🚨