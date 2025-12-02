حصاد الأسواق (02.12.2025)

أغلق مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي جلسة أمس على انخفاض بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.3%. وأنهى مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة جلسة اليوم بانخفاض تجاوز 1.2%. أما جدول الاقتصاد الكلي اليوم، فهو خفيف. فقد قفزت أسهم شركة

، المتخصصة في حلول قواعد البيانات، بأكثر من 21% في تداولات ما بعد الإغلاق، بفضل نتائجها المتميزة التي فاجأت المحللين تمامًا. وبعد جلسة اليوم، ستصدر شركات

و

و

نتائجها المالية.