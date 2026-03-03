حصاد الأسواق (03.03.2026)

الأسهم الآسيوية تحت ضغط شديد: انخفض مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تصل إلى 2.8%، مسجلاً أكبر انخفاض له خلال يومين منذ أبريل.

بيع مكثف في كوريا الجنوبية: تراجع مؤشر KOSPI بنسبة تصل إلى 6.8% بعد إعادة فتح الأسواق عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، على الرغم من كونه من بين أفضل المؤشرات أداءً على مستوى العالم في وقت سابق من هذا العام.

العقود الآجلة الغربية تشير إلى مزيد من الانخفاض: تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 1%، مما يشير إلى احتمال استمرار التصحيح.

التصعيد الإيراني الأمريكي الإسرائيلي يدفع أسعار النفط للارتفاع: يركز المستثمرون على مخاطر الإمدادات، لا سيما بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لعبور النفط العالمي.

خام برنت يعود فوق 80 دولارًا للبرميل: ارتفعت أسعار النفط مجددًا فوق 80 دولارًا، بعد ارتفاع "معتدل" بأكثر من 7% يوم الاثنين.

الدولار الأمريكي يرتفع: يدعم تزايد النفور من المخاطرة والتوترات الجيوسياسية مكاسب العملة الأمريكية.

تراجع السندات رغم مكانتها كملاذ آمن: ارتفاع أسعار النفط يُعيد إحياء المخاوف من التضخم، ويرفع توقعات أسعار الفائدة، ويُلقي بظلاله على أسواق الدخل الثابت العالمية.

بيع مكثف للسندات الحكومية من سيدني إلى طوكيو: يُفرّغ المستثمرون سنداتهم السيادية وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى استمرار الضغوط التضخمية.

انخفاضات واسعة النطاق في أسعار السندات: تُسجّل السندات الحكومية في الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية خسائر هذا الأسبوع.

التضخم يعود إلى دائرة الضوء: تُقيّم الأسواق مجدداً مخاطر ارتفاع تكاليف الطاقة التي قد تُقوّض آفاق السندات العالمية، التي كانت قد سجّلت سابقاً أقوى بداية لها في عام منذ بدء الجائحة.