ملخص اليوم: الأسواق لا تخشى الصراع، والتقييمات تعود إلى وضعها الطبيعي

شهدت الجلسة الأولى من الأسبوع تقلبات حادة، مدفوعة بشكل رئيسي باندلاع الحرب في إيران. ويبدو أن حالة الذعر الأولية قد تلاشت سريعًا ليحل محلها تفاؤل حذر. ويتصدر مؤشر راسل قائمة الرابحين، حيث ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر بنحو 0.7% عند الإغلاق. أما مؤشرات وول ستريت الأخرى، فتتذبذب حول مستوى إغلاق الجلسة السابقة.

على الرغم من عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي جزئيًا مع تقدم الجلسة، إلا أن الصراع يؤثر بشكل واضح على تدفقات رؤوس الأموال. وتتعرض أسهم الشركات المرتبطة بالسفر لضغوط، لا سيما شركات الطيران، وشركات الرحلات البحرية، ووكالات السفر. في المقابل، حققت الشركات المستفيدة من إنتاج وتوزيع النفط، بالإضافة إلى مصنعي أنظمة الأسلحة، مكاسب.

وفي الولايات المتحدة، صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات ( PMI ) ومؤشر معهد إدارة التوريد ( ISM ) للقطاع الصناعي. وقد دعمت البيانات التي فاقت التوقعات المعنويات الإيجابية. فقد بلغ مؤشر مديري المشتريات 51.6 نقطة مقابل 51.2 نقطة متوقعة. وارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد إلى 52.4 نقطة مقابل 51.7 نقطة متوقعة. ومع ذلك، يظل الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات الصناعية، والذي بلغ 70.5 نقطة، مصدر قلق بالغ.

وقد أدلى دونالد ترامب بتعليقاته حول العمليات العسكرية مساءً. أعلن عن تصعيد الضربات الجوية على إيران، وكرر تصريحات وزير الدفاع بأن الولايات المتحدة "لا تستبعد" غزوًا بريًا.

في أوروبا، شهد المستثمرون أحد أسوأ جلسات التداول منذ أشهر، حيث انخفضت جميع المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1%. وسُجلت أكبر الانخفاضات في ألمانيا، حيث تراجع مؤشر داكس بنسبة تصل إلى 2.4%.

تُعدّ تداعيات الصراع في الشرق الأوسط أشدّ وطأة على أوروبا منها على الولايات المتحدة. ولا تقتصر المشكلة على ارتفاع أسعار النفط والغاز فحسب، بل إن الخليج العربي يُعدّ أحد أهم مراكز العالم لتصنيع الألومنيوم، وهذا المعدن أساسي للقاعدة الصناعية الأوروبية.

كما نُشرت قراءات مؤشر مديري المشتريات في أوروبا. تجاوزت البيانات التوقعات في السويد (56.1)، وألمانيا (50.9)، وفرنسا (50.1)، وإيطاليا (50.6). بينما جاءت القراءات مخيبة للآمال من بولندا (47.1)، والمملكة المتحدة (51.7)، وسويسرا. وجاءت قراءة إسبانيا متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات (50.0).

في ألمانيا، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة تباطؤًا أكبر من المتوقع. ففي يناير (بعد التعديل الموسمي)، انخفضت المبيعات بنسبة 0.9% مقابل توقعات بنسبة 0.4%.

أدى تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات زيادة مشتريات الولايات المتحدة من النفط والغاز إلى تعزيز الدولار بنسبة 0.7% مقابل اليورو، و0.8% مقابل الين، و1.5% مقابل الفرنك. كما انخفض اليورو بأكثر من 0.5% مقابل الجنيه الإسترليني.

فيما يخص السلع الزراعية، بدأت حركة الارتفاع الأخيرة من الأسبوع الماضي بالتراجع. انخفض سعر القمح بنسبة 3%، بينما ارتفع سعر الكاكاو بنسبة 3%.

دفعت العمليات العسكرية واسعة النطاق حول مضيق هرمز أسعار النفط إلى مستويات لم تشهدها منذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في منتصف عام 2025. وقد تراجع الارتفاع الأولي الذي تجاوز 10% لاحقًا إلى ما بين 5 و6%. كما قلصت العقود الآجلة للغاز الطبيعي مكاسبها من 7% إلى 3%.

في سوق المعادن النفيسة، لوحظ جني الأرباح في الفضة، التي انخفضت بأكثر من 5%. بينما ارتفع الذهب بنسبة 1%.