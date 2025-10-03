حصاد الأسواق (03.10.2025)

- سجلت مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ مكاسب متواضعة. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة +1.60%، وارتفع مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة +0.66%، وارتفع مؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة +0.10%. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الصينية بشكل طفيف، على الرغم من أن سوق النقد لا يزال مغلقًا بسبب عطلة رسمية.
- يدرس ترامب إصدار شيكات بقيمة 1000-2000 دولار أمريكي لجميع دافعي الضرائب، بتمويل من عائدات الرسوم الجمركية. ويشير النقاد إلى أن هذا يتناقض مع مزاعم سابقة بأن الرسوم الجمركية ستخفض العجز.
- أكد المحافظ أويدا على اتباع نهج مرن يعتمد على البيانات، دون إعطاء إشارات واضحة قبل الاجتماع. يُعد الين الياباني أضعف عملة بين عملات مجموعة العشرة اليوم، حيث انخفض بنسبة تتراوح بين 0.20% و0.30%. وارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.33% ليصل إلى 147.33. ويتوقع أويدا تباطؤ نمو اليابان قبل أن ينتعش، مع زيادة الرسوم الجمركية في حالة عدم اليقين. سيُبقي بنك اليابان على سياسته التيسيرية حتى تتحقق توقعات الأسعار والنمو.
- ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 2.6% في أغسطس، مقابل 2.4% متوقعة، بينما انخفضت نسبة الوظائف إلى المتقدمين للوظائف إلى 1.20. وأشار أويدا إلى بوادر مبكرة على انضباط إنفاق المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
- من المرجح تأجيل بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، على الرغم من أن مكتب إحصاءات العمل (BLS) صرح أمس بأنه جمع جميع البيانات اللازمة للنشر. في حال تأجيل النشر، ستركز الأسواق بشكل أكبر على خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم ويليامز، وجولسبي، وميران، ولوغان، وجيفرسون. لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية الشهر، لكن التصريحات الحذرة من صانعي السياسات قد يكون لها تأثير أكبر في غياب بيانات الوظائف غير الزراعية.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات الأسترالي في سبتمبر: حيث انخفض قطاع التصنيع إلى 51.4 (من 53.0)، وقطاع الخدمات إلى 52.4 (من 55.8)، والمؤشر المركب إلى 52.4. جميعها لا تزال فوق مستوى 50، مما يشير إلى التوسع، على الرغم من ضعف الزخم. وكان نشاط سبتمبر هو الأبطأ منذ يونيو، على الرغم من استمرار النمو.
ملخص يومي: ارتفاع قوي لأسعار راسل والمعادن، وأعلى مستوى في المملكة المتحدة
