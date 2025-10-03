حصاد الأسواق (03.10.2025)

من المرجح تأجيل بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، على الرغم من أن مكتب إحصاءات العمل (

) صرح أمس بأنه جمع جميع البيانات اللازمة للنشر. في حال تأجيل النشر، ستركز الأسواق بشكل أكبر على خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم ويليامز، وجولسبي، وميران، ولوغان، وجيفرسون. لا يزال المستثمرون يتوقعون خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية الشهر، لكن التصريحات الحذرة من صانعي السياسات قد يكون لها تأثير أكبر في غياب بيانات الوظائف غير الزراعية.