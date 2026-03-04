حصاد الأسواق (04.03.2026)

أما مؤشرات مديري المشتريات الرسمية في الصين، فقد بقيت في منطقة الانكماش، حيث بلغ المؤشر المركب 49.5 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد المحلي. في المقابل، ارتفع مؤشر

غير الرسمي لمديري المشتريات إلى 52.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الجائحة. ويعود هذا التحسن إلى النمو القوي في الطلبات الجديدة والصادرات. وتُعقّد هذه البيانات المتضاربة تقييم مسار تعافي الاقتصاد الصيني.