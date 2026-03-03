التقويم الاقتصادي: منطقة اليورو

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف للغاية، وباستثناء القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في منطقة اليورو، لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية مقررة. ويركز المستثمرون على سوق سلع الطاقة، وخاصة النفط، والتطورات في الصراع بالشرق الأوسط. وقبل بدء جلسة التداول الأمريكية، ستعلن شركة تارجت (TGT.US)، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال تحسين المنازل وتجارة التجزئة للأثاث، عن أرباحها. إليكم جدول أعمال اليوم:

الجدول الاقتصادي

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لشهر فبراير

مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي: 1.7% سنويًا متوقع مقابل 1.7% سنويًا سابقًا

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي: 2.2% سنويًا متوقع مقابل 1.7% سنويًا سابقًا

منطقة اليورو: مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لشهر فبراير شهريًا

0.5% شهريًا متوقع مقابل -0.6% سابقًا

8:30 مساءً بتوقيت غرينتش: بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي

متحدثون من البنوك المركزية

1:55 مساءً بتوقيت غرينتش - ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي

2:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كوخر، رئيس البنك المركزي الأوروبي

2:40 مساءً بتوقيت غرينتش - سليبين، رئيس البنك المركزي الأوروبي

3:45 مساءً بتوقيت غرينتش - كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي

تتداول العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) على ارتفاع اليوم، وتقترب من اختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 جلسة (الخط الأحمر). يفصل بشكل رمزي بين الاتجاه الهابط والاتجاه الصاعد.

المصدر: xStation5