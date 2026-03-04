التقويم الاقتصادي: تقرير سوق العمل من ADP وخدمات ISM 🔎

بالطبع، ستظل الأسواق اليوم تركز على الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، ستصدر أيضاً عدة تقارير اقتصادية كلية مهمة.
سيُركز الاهتمام اليوم بشكل خاص على تقرير سوق العمل في القطاع الخاص (ADP) ومؤشر ISM للخدمات. بعد انتهاء الجلسة، ستعلن شركة برودكوم نتائجها المالية.
جدول أعمال اليوم:
- قرار مجلس السياسة النقدية البولندي (RPP)
- طوال اليوم - بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات لشهر فبراير
- 12:30 صباحاً بتوقيت غرينتش - تقرير الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا
- 01:30 صباحاً بتوقيت غرينتش - بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع في الصين
- 07:30 صباحاً بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في سويسرا (مؤشر أسعار المستهلك)
- 09:00 صباحاً بتوقيت غرينتش - الملخص النهائي لمؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو
- 01:15 ظهراً بتوقيت غرينتش - تقرير ADP الأمريكي للتوظيف
- 03:00 عصراً بتوقيت غرينتش - بيانات ISM للخدمات في الولايات المتحدة
- 03:30 عصراً بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الخام الأمريكية (وزارة الطاقة الأمريكية)
- بعد انتهاء الجلسة - أرباح شركة برودكوم
