١٠:٣١ ص · ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

حصاد الأسواق (07.10.2025)

أهم النقاط
  • تراجعت الأسواق الآسيوية مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، في حين أضافت البيانات الإقليمية المختلطة والين الأقوى إلى النبرة الحذرة.
  • تراجع مؤشر نيكي الياباني قليلاً عن مكاسب الأمس، منخفضاً بنسبة 1.2%. ويعكس هذا الانخفاض على الأرجح جني الأرباح بعد انتعاش قوي في الجلسة السابقة.
  • يواصل الين الياباني ارتفاعه مقابل الدولار، مرتفعاً بنسبة 0.2% اليوم.
  • كان من المقرر صدور بيانات الميزان التجاري الأمريكي اليوم، ولكن لن تُنشر بسبب استمرار إغلاق الحكومة.
  • ارتفع إنفاق الأسر في اليابان بنسبة 2.3%، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.2%، ومرتفعاً عن القراءة السابقة البالغة 1.4%. وتشير القراءة الأقوى إلى تحسن في نشاط المستهلك.
  • انخفض مؤشر ويستباك لثقة المستهلك بنسبة -3.5%، وهو أسوأ من القراءة السابقة البالغة -3.1%، مما يشير إلى استمرار الحذر بين الأسر النيوزيلندية.
  • كما انخفضت ثقة الشركات في نيوزيلندا، حيث انخفضت إلى 18 نقطة من 22 نقطة سابقاً، مما يشير إلى تراجع معنويات الشركات.
٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٤٤ م

ملخص يومي: نمو في معظم الأسواق، والمعادن الثمينة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق مرة أخرى
٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ١٠:٢٣ م

عاجل: EURUSD يرتفع قليلاً بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة! 🚨
٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:١٢ م

رفع بنك UBS السعر المستهدف لسهم ميكرون. الأسهم ترتفع!
٨ أكتوبر ٢٠٢٥, ٩:٠٤ م

أعلى مستوى جديد على Palladium📈🚨

