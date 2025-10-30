"تأثير الهالوين" والمخاوف الخمسة التي تطارد الأسواق المالية

على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت الأسواق المالية مزيجًا غريبًا من الهدوء والتوتر. وصلت مؤشرات الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وظل كل من الذهب والبيتكوين عند مستويات قياسية - ومع ذلك لم تختفِ التقلبات. لم يكن المسار ممهدًا على الإطلاق، حيث برز التقلب كإحدى السمات المميزة لهذه الفترة. لقد أثقلت الحرب التجارية، والعجز المالي، والصراعات العسكرية، والانقسام السياسي في جميع أنحاء الغرب كاهل الأسواق، لكن لم يكن أي منها كافيًا لإبعاد المستثمرين. في الواقع، يُمثل شهر أكتوبر هذا العام بداية فترة يجدها العديد من المستثمرين مثيرة للاهتمام بشكل خاص: تأثير الهالوين الشهير.



ما هو تأثير الهالوين؟

مؤشر الهالوين هو استراتيجية تشير إلى أن الأسهم تميل إلى تحقيق أداء أفضل بين نوفمبر وأبريل مقارنةً بأدائها بين مايو وأكتوبر. طُوّر هذا المؤشر في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، وقد حقق تاريخيًا عائدًا سنويًا قدره 5.3% خلال "أشهر الشتاء" (من نوفمبر إلى أبريل)، مقارنةً بـ 1.9% فقط خلال أشهر الصيف. ومع ذلك، ورغم أهمية هذا الاختلاف، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من الاعتماد بشكل كبير على هذا النمط الموسمي، خاصةً خلال الأشهر الستة المقبلة. لا يعمل مؤشر الهالوين إلا في سنوات محددة. ويعود جزء كبير من ميزته التاريخية إلى الأداء القوي غير المعتاد الذي تميل الأسواق إلى إظهاره خلال الأشهر الستة التي تلي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وهي فترة ستبدأ بعد عيد الهالوين العام المقبل، أي بعد اثني عشر شهرًا من الآن. أما خلال فصول الشتاء من السنوات الثلاث الأخرى من الدورة الرئاسية، فعادةً ما تكون عوائد أسواق الأسهم إيجابية، ولكنها ليست استثنائية. في الواقع، بالنظر إلى المتوسطات التاريخية، يميل مؤشر داو جونز إلى تحقيق مكاسب بنسبة 3% في المتوسط ​​خلال الفترة التي ندخلها.

يأتي هذا العام، 2025، بعد صيف قوي على غير العادة. فبينما ارتفع مؤشر داو جونز تاريخيًا بمعدل 2% خلال أشهر الصيف منذ عام 1896، فقد حقق مكاسب تجاوزت 16% منذ مايو من هذا العام.

لذلك، ورغم أن الإحصاءات تُصب في مصلحة المستثمرين خلال هذا الوقت من العام، إلا أن الوضع الحالي يدعو إلى الحذر. فالاقتصاد العالمي يسير على خط فاصل دقيق بين النمو والتوتر، وأي تصعيد في مجالات رئيسية من عدم اليقين قد يُحطم الهدوء الظاهري للأسواق.

إليكم خمسة عوامل قد تُخفف من تأثير الهالوين

على الرغم من أن التاريخ يُشير إلى أن الشتاء عادةً ما يكون مُلائمًا للأسهم، إلا أن بيئة اليوم بعيدة كل البعد عن الهدوء. ومن بين الأحداث الاقتصادية التي قد تُهز الأسواق، تبرز الأحداث الخمسة التالية:

1. ارتفاع أسعار النفط

أحدثت العقوبات الأخيرة التي فرضها دونالد ترامب على شركات النفط الروسية صدمةً في سوق الطاقة، وبعد عام عصيب، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 7.5% الأسبوع الماضي. وقد تُسفر هذه التحركات عن عواقب وخيمة على الاقتصاد.

في وقتٍ يظل فيه التضخم في الولايات المتحدة أعلى من 3%، مدفوعًا بالرسوم الجمركية والحوافز النقدية والمالية وضعف الدولار، فإن أي صدمة من هذا القبيل قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، مما يضغط على الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

إذا حفزت اتفاقيات التجارة الطلب خلال فترة موسمية قوية، ومع قيام دول أوبك بخفض الإنتاج، فقد تتحرك أسعار النفط بسهولة في الاتجاه المعاكس للاتجاهات الأخيرة. من الناحية الفنية، دخل النفط الخام للتو في مرحلة التراجع، وهي بنية غالبًا ما تُفسر على أنها إشارة إلى ارتفاعات مستقبلية في الأسعار. ومع ذلك، قد يكون شراء النفط من أكثر الصفقات تناقضًا في الوقت الحالي، نظرًا لهيمنة مراكز البيع على المكشوف على السوق مؤخرًا.

2. قرارات الاحتياطي الفيدرالي

يُعدّ هجوم ترامب على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أحد المخاطر الرئيسية للأسواق المالية، وهو عامل رئيسي وراء ضعف الدولار مؤخرًا. فبينما تواصل إدارة ترامب الضغط على جيروم باول وأعضاء الاحتياطي الفيدرالي الآخرين لخفض أسعار الفائدة، لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء العواقب التضخمية لهذه السياسات. كان هدف الرئيس منذ أشهر هو إعادة تمويل الدين الأمريكي بأسعار فائدة أقل لتحسين العجز المالي.

ومع ذلك، تحدى باول الرئيس أمس بإغلاق الباب أمام أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل - وهو أمر كان السوق قد توقعه بنسبة 100% سابقًا. وقد تؤدي الخلافات المستمرة بين الرجلين إلى خلق جو من عدم الاستقرار وتقويض ثقة المستثمرين.

٣. انتخابات عمدة نيويورك

تشهد نهاية هذا الأسبوع انتخابات عمدة مدينة نيويورك، في أشهر مدينة في العالم وقلب وول ستريت. ويُعدّ المرشح الديمقراطي، زهران ممداني، البالغ من العمر ٣٣ عامًا، المرشح الأوفر حظًا بعد هزيمته للحاكم السابق أندرو كومو في الانتخابات التمهيدية التي جرت في يونيو. وتشمل مقترحاته الرئيسية جعل حافلات المدينة مجانية، وتجميد إيجارات المساكن المستقرة (التي تُشكّل حوالي ربع مخزون المساكن في المدينة)، وإنشاء متاجر سوبر ماركت عامة، وتوفير رعاية أطفال مجانية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أسابيع وخمس سنوات.

لتمويل هذه البرامج، يخطط ممداني لزيادة الضرائب على الأثرياء، وهي خطوة قد تُهيئ مناخًا من عدم اليقين في العاصمة المالية للعالم.

٤. انخفاض أسهم الذكاء الاصطناعي

حتى الآن، استخدمت شركات التكنولوجيا الكبرى فوائضها النقدية للاستثمار في تطوير الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، بدأت بعض الشركات - دون تبرير تقييماتها المرتفعة حتى الآن - في إصدار ديون لتغطية هذه النفقات، مما قد يُؤدي إلى دوامة خطيرة. لأول مرة منذ سنوات، أثارت تقارير الأرباح شكوكًا حول نمو الإنفاق الرأسمالي بين شركات التكنولوجيا الكبرى، مما ألقى بظلال من الشك على التفاؤل المحيط بالذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، قد يُصبح الطلب الهائل على الطاقة اللازم لتشغيل مراكز البيانات أكبر عقبة تواجه هذه الصناعة.

5. انهيار سوق العقارات الصيني

على الرغم من جهود بكين لإنعاش اقتصادها، لا يزال قطاع العقارات يُمثل أكبر نقاط ضعفه. ولا تزال حالات التخلف عن السداد بين كبار المطورين، وانخفاض أسعار المساكن، وتآكل ثقة المستهلك، تُرهق النظام المالي الصيني. ولا يُهدد هذا التدهور بإبطاء نمو الصين - الذي يُمثل ما يقرب من 30% من الناتج المحلي الإجمالي لآسيا - فحسب، بل قد يمتد أيضًا إلى الأسواق المالية العالمية عبر أسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد. وقد تُفاقم موجة أخرى من عدم الاستقرار في الصين توترات السوق العالمية وتُطلق شرارة تصحيح في الوقت الذي يُراهن فيه المستثمرون على قوة دورة الصعود.

لطالما كان مؤشر "هالوين" بمثابة دليل تفاؤلي للمستثمرين. ولكن هذا العام، قد تُعيد الأشباح التي تُخيم على الاقتصاد العالمي - من النفط إلى السياسة - صياغة المشهد. أكثر من أي وقت مضى، قد تكون الحكمة هي أفضل زي يمكن ارتداؤه في عيد الهالوين المالي هذا.