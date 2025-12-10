حصاد الأسواق (10.12.2025)

- اختتمت الجلسة الأمريكية على تباين في الأداء: انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.13%. وكان مؤشر راسل 2000 الأفضل أداءً، حيث ارتفع بنسبة 0.21%، إلا أنه لم يتمكن من الإغلاق عند أعلى مستوى له على الإطلاق، رغم تسجيله رقماً قياسياً جديداً خلال اليوم.
- يستحوذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم على اهتمام السوق بالكامل، الذي يسوده الترقب والانتظار منذ بداية الأسبوع. ولا تقتصر التوقعات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم على مستوى سعر الفائدة فحسب، بل تركز بشكل أساسي على لهجة البيان والتوقعات الجديدة، التي تهدف إلى تحديد وتيرة التخفيضات المستقبلية.
- وتتوقع معظم الأسواق خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%.
- صرح كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، بأن المجلس لا يزال لديه مجال واسع لخفض أسعار الفائدة، بما قد يتجاوز المعدل القياسي البالغ 25 نقطة أساس. وأكد على ضرورة أن تستند القرارات إلى البيانات.
- في أكتوبر، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفاعاً طفيفاً إلى 7.67 مليون وظيفة، مقارنةً بـ 7.66 مليون وظيفة في سبتمبر، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال مرتفعاً نسبياً، على الرغم من أن الزيادة معتدلة وتنبئ بتباطؤ نشاط التوظيف في الاقتصاد.
- في نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.7% على أساس سنوي، مسجلاً أسرع زيادة سنوية منذ مارس 2024، ومتوافقاً مع التوقعات. ومع ذلك، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.1%، ويُظهر الانكماش الحاد في أسعار المنتجين أن الاقتصاد لا يزال يعاني من ضعف الطلب وضغوط الانكماش في القطاع الصناعي.
- كان مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر نوفمبر متوافقاً مع التوقعات، لكن القراءة الشهرية كانت ضعيفة، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين. بالإضافة إلى مؤشرات جديدة على إمكانية تحفيز الاقتصاد، وتقارير عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، يُشكل هذا الوضع توقعات مثيرة للاهتمام لعام 2026، لا سيما مع الضغط الذي مارسته عمليات جني الأرباح الأخيرة على أسواق الأسهم الصينية.
- في أكتوبر، وصل نحو 2400 مهاجر إلى نيوزيلندا، ما يُشير إلى زيادة معتدلة ولكنها مطردة في عدد سكان البلاد.
- في سوق المعادن النفيسة، سجلت الفضة اليوم مستوى قياسياً جديداً، متجاوزةً 60 دولاراً للأونصة لأول مرة. ويعود هذا الارتفاع إلى محدودية العرض العالمي، وزيادة الطلب الصناعي، وتزايد اهتمام المستثمرين. أما الذهب، فيبقى سعره عند حوالي 4200 دولار.
- في سوق العملات الرقمية، يبلغ سعر البيتكوين حالياً حوالي 92600 دولار، بينما يحوم الإيثيريوم قرب 3320 دولاراً.
🔝 قفزت الفضة بنسبة 10% أسبوعيًا
الولايات المتحدة: التقييمات وسط موجة إلغاء القيود التنظيمية
مؤشر DAX يرتفع بنسبة 0.5%، وسهم لوفتهانزا يرتفع بنسبة تقارب 5% بعد توصية كيبلر.
مخطط اليوم: الفضة (12.12.2025)