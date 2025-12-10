حصاد الأسواق (10.12.2025)

كان مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر نوفمبر متوافقاً مع التوقعات، لكن القراءة الشهرية كانت ضعيفة، وكذلك مؤشر أسعار المنتجين. بالإضافة إلى مؤشرات جديدة على إمكانية تحفيز الاقتصاد، وتقارير عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، يُشكل هذا الوضع توقعات مثيرة للاهتمام لعام 2026، لا سيما مع الضغط الذي مارسته عمليات جني الأرباح الأخيرة على أسواق الأسهم الصينية.