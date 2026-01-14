حصاد الأسواق (14.01.2026)

تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بشكل طفيف: فقد كل من مؤشري US100 و US500 نسبة 0.15%، وستركز الأسواق اليوم على قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين. كما ينتظر المستثمرون نتائج أرباح البنوك الأمريكية (ويلز فارجو، وسيتي بنك، وبنك أوف أمريكا)، وخطابات العديد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (بولسون، وكاشكاركي، وبوستيك، وويليامز).

بقي الإقبال على المخاطرة تحت السيطرة: تتجه الأسهم العالمية نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث خففت أحدث بيانات التضخم الأمريكية من المخاوف بشأن استمرار ضغوط الأسعار، بينما واصل المستثمرون الإقبال على الارتفاع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي؛ وتفوقت المعادن بشكل واضح على أداء سوق السلع بشكل عام.

ارتفع مؤشر MSCI ACWI ، مدعومًا بأداء قوي من آسيا: واصل مؤشر MSCI العالمي لجميع الدول مكاسبه منذ بداية العام، مدعومًا بوصول مؤشر رئيسي للأسهم الآسيوية إلى مستوى قياسي جديد. ارتفعت قيمة اليابان، بينما استقر الين قرب أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 وسط تقارير عن احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

واصلت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي نشاطها، بينما تراجعت الصين: ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية، التي تُعتبر مؤشراً رئيسياً لسلاسل التوريد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، للجلسة التاسعة على التوالي، في حين تراجعت الأسهم الصينية بعد أن رفعت السلطات متطلبات التمويل بالهامش إلى 100%، وهي خطوة من شأنها عادةً الحد من عمليات الشراء المدفوعة بالرافعة المالية.

انتقلت المعادن النفيسة والصناعية إلى الصدارة: تجاوز سعر الفضة 90 دولاراً للأونصة لأول مرة، وسجل سعر الذهب الفوري رقماً قياسياً جديداً، وانتعش النحاس ليسجل مستويات قياسية جديدة، مما عزز فكرة أن المعادن تقود سوق السلع. ارتفعت الفضة بنسبة تقارب 4%، بينما ارتفع الذهب بأكثر من 1%.

انضمت العملات الرقمية إلى موجة الإقبال على المخاطرة: شارك البيتكوين في الأجواء الإيجابية، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين، بينما أشارت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية إلى ارتفاع طفيف خلال الجلسة.

بقيت اليابان محور الاهتمام الاقتصادي الكلي: فقد عززت التقارير التي تفيد باحتمالية دعوة رئيس الوزراء تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة أسواق الأسهم، لكنها ضغطت على أسواق السندات، مما دفع الين إلى مزيد من التذبذب في المنطقة التي يصبح فيها خطر التدخل موضوعًا رئيسيًا في السوق؛ وقفز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ طرح هذا النوع من السندات في عام 2000.

وتراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع حاد: استقرت أسعار الخام عقب أقوى موجة صعود استمرت أربعة أيام في أكثر من ستة أشهر، مما يشير إلى أن السوق توقف مؤقتًا لاستيعاب المكاسب بدلًا من مواصلة الصعود.