حصاد الأسواق (14.11.2025)

انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.45% على أساس شهري، وانخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.66% على أساس شهري. ويُؤثر هذا الانخفاض المُستمر لسنوات عديدة سلبًا على الاستهلاك. وارتفع الإنتاج الصناعي في أكتوبر بنسبة 4.9% على أساس سنوي (أقل من التوقعات)، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.9%، وانخفض استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، وظل معدل البطالة عند 5.1%. حدد بنك الشعب الصيني (

) سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني (

) عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024.