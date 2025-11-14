حصاد الأسواق (14.11.2025)

- يسود التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حالة من التراجع، عقب موجة البيع المكثف التي شهدتها بورصة وول ستريت أمس. وتُسجل المؤشرات الصينية انخفاضات تراوحت بين 1.50% و1.80%، بينما يخسر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي أكثر من 3%، بينما ينخفض مؤشر JP225 الياباني بنسبة 1.75%.
- وكان الجنيه الإسترليني أضعف العملات أداءً في بداية اليوم، حيث بدأ يتراجع بعد تعليق زيادة ضريبة الدخل.
- وتخلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز عن خططهما لزيادة ضريبة الدخل قبل موعد الموازنة المقرر في 26 نوفمبر، مما أدى إلى عجز مالي يبلغ حوالي 30 مليار جنيه إسترليني.
- على الجانب الآخر، يُعد الدولار النيوزيلندي من بين أقوى العملات.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر إلى 51.4 (من 50.1)، وأكد بنك الاحتياطي النيوزيلندي تخفيف قيود نسبة قرض الرهن العقاري إلى القيمة (LVR) اعتبارًا من 1 ديسمبر.
- ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.40% بعد هجوم أوكراني على محطة روسية. وألحقت غارة بطائرة مسيرة أضرارًا بمحطة النفط في ميناء نوفوروسيسك، الذي يُعالج حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا.
- أفاد مسؤول أمريكي كبير بإحراز تقدم نحو خفض الرسوم الجمركية على الواردات من سويسرا، بانتظار موافقة الرئيس ترامب.
- أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة تُعدّ إعفاءات جمركية مُستهدفة لتخفيف تضخم أسعار المواد الغذائية. ويُعدّ هذا جزءًا من جهود الحكومة لخفض تكلفة المعيشة.
- انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.45% على أساس شهري، وانخفضت أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.66% على أساس شهري. ويُؤثر هذا الانخفاض المُستمر لسنوات عديدة سلبًا على الاستهلاك. وارتفع الإنتاج الصناعي في أكتوبر بنسبة 4.9% على أساس سنوي (أقل من التوقعات)، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.9%، وانخفض استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7% منذ بداية العام حتى تاريخه، وظل معدل البطالة عند 5.1%. حدد بنك الشعب الصيني (PBoC) سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني (USD/CNY) عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024.
- وتضمنت اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تخفيضات جمركية كبيرة واستثمارات كورية ضخمة. وأعلنت سيول عن تدابير لاستقرار الوون بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر. وتكثر التكهنات حول التدخل في سوق الصرف الأجنبي.
- دعمت أمازون ومايكروسوفت قانون Gain AI، وهو قانون يُقيد تصدير رقائق Nvidia المتطورة إلى الصين.
- استمر سوق العملات المشفرة في الانخفاض، متأثرًا بأجواء العزوف عن المخاطرة والعناوين السياسية السلبية. وانخفض سعر البيتكوين إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2025، ليصل إلى حوالي 96,000 دولار أمريكي.
ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
عاجل: مبيعات الجملة والتصنيع في كندا أعلى من المتوقع
عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي أعلى بقليل من التوقعات! 📈💶
DE40: الأسواق الأوروبية تواصل انخفاضها