أسعار المنازل في المملكة المتحدة تتراجع 📉

انخفاض أسعار المنازل في المملكة المتحدة على مستوى البلاد شهريًا: -0.4% (التوقعات: 0.1%، القيمة السابقة: 0.3%)
- ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة على مستوى البلاد سنويًا: 0.6% (التوقعات: 1.2%، القيمة السابقة: 1.8%)
عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي لشهر ديسمبر يستقر عند 51.8، متراجعًا من 52.2 في نوفمبر 📌
عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ستاندرد آند بورز في المملكة المتحدة أضعف من المتوقع
الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي 🔎
عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو يُخيب التوقعات 🇪🇺 📉