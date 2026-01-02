اقرأ أكثر
١٢:٤٠ م · ٢ يناير ٢٠٢٦

أسعار المنازل في المملكة المتحدة تتراجع 📉

انخفاض أسعار المنازل في المملكة المتحدة على مستوى البلاد شهريًا: -0.4% (التوقعات: 0.1%، القيمة السابقة: 0.3%)

  • ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة على مستوى البلاد سنويًا: 0.6% (التوقعات: 1.2%، القيمة السابقة: 1.8%)
٢ يناير ٢٠٢٦, ٦:٥٦ م

عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي لشهر ديسمبر يستقر عند 51.8، متراجعًا من 52.2 في نوفمبر 📌
٢ يناير ٢٠٢٦, ١:٣٧ م

عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ستاندرد آند بورز في المملكة المتحدة أضعف من المتوقع
٢ يناير ٢٠٢٦, ١:١٣ م

الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر البيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي 🔎
٢ يناير ٢٠٢٦, ١:١٠ م

عاجل: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو يُخيب التوقعات 🇪🇺 📉

