حصاد الأسواق (17.10.2025)

ظل الين الياباني تحت الضغط، حيث تراجع مقابل الدولار واليورو، مدفوعًا بتكهنات حول تدخل محتمل من بنك اليابان. في غضون ذلك، حدد بنك الشعب الصيني (

) في الصين سعر صرف اليوان المرجعي عند 7.0949 للدولار، وهو سعر أعلى بقليل من المتوقع، مما يشير إلى دعم متواضع للعملة الصينية وسط التوترات التجارية وتقلبات الأسواق العالمية.