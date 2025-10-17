حصاد الأسواق (17.10.2025)

- أجرى دونالد ترامب وفلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً، ناقشا فيه، من جملة أمور، الوضع في أوكرانيا واقتراح بودابست كمكان لقمة مستقبلية، وهو ما لاقى ترحيباً من بوتين.
- افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على ضغوط، حيث تراجعت مؤشرات نيكي وهانغ سنغ وشنغهاي المركب، بينما ارتفع اليورو والفرنك السويسري مقابل الدولار، وتراجع الين الياباني وسط توقعات بتدخل محتمل من بنك اليابان.
- افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية على ضغوط، حيث تراجعت مؤشرات نيكي وهانغ سنغ وشنغهاي المركب، بينما ارتفع اليورو والفرنك السويسري مقابل الدولار، وتراجع الين الياباني وسط توقعات بتدخل محتمل من بنك اليابان.
- أجرى الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية أخرى هذا العام يوم الخميس 16 أكتوبر. وخلال المحادثة، اقترح ترامب بودابست كمكان لقمة مستقبلية، وهو ما لاقى ترحيبًا من بوتين. كما ناقشا الوضع في أوكرانيا، حيث أكد بوتين على الميزة الاستراتيجية للقوات الروسية وحذر من عواقب تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك.
- افتتحت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على مكاسب، لكن معظم هذه المكاسب تلاشت في النصف الثاني من اليوم. ونظرًا لإغلاق الحكومة، من المرجح ألا يُنشر تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر.
- من المقرر أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، كلمة يوم الجمعة، وكذلك كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل.
- افتتحت أسواق الأسهم الآسيوية جلسة الجمعة تحت ضغط واضح، مما استمر في ضعف المعنويات في وول ستريت. انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.28%، وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.59%، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.00%. كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي انخفاضًا، منهيًا اليوم بانخفاض قدره 0.75% عن الإغلاق السابق.
- في سوق العملات، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي، متجاوزًا مستوى 1.1710 دولار أمريكي/يورو، مما يعكس القوة النسبية لليورو وتوقعات بتباطؤ وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو.
- كما ارتفعت قيمة الفرنك السويسري، حيث انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري إلى حوالي 0.7900، مما يشير إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
- ظل الين الياباني تحت الضغط، حيث تراجع مقابل الدولار واليورو، مدفوعًا بتكهنات حول تدخل محتمل من بنك اليابان. في غضون ذلك، حدد بنك الشعب الصيني (PBOC) في الصين سعر صرف اليوان المرجعي عند 7.0949 للدولار، وهو سعر أعلى بقليل من المتوقع، مما يشير إلى دعم متواضع للعملة الصينية وسط التوترات التجارية وتقلبات الأسواق العالمية.
- أكد نيل كاشكاري، من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، توقعات بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة "لضمان الاستقرار" قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الاقتصاد أقوى مما يبدو. وقد خففت تصريحاته من حدة معنويات السوق، مشيرةً إلى تيسير نقدي معتدل وليس حادًا.
- أكد بنك ويستباك أن اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في نوفمبر لا يزال "مفتوحًا تمامًا" عقب بيانات سوق العمل الأسترالية.
- اتفق الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني وحزب CDP المعارض على إجراء تصويت على رئيس الوزراء الياباني الجديد في 21 أكتوبر.
- يواصل الذهب ارتفاعه القوي، حيث ارتفع بأكثر من 100 دولار يوميًا ووصل إلى مستويات قياسية فوق 4300 دولار للأونصة. ولا يزال الطلب على المعدن قويًا حتى خلال فترات التراجع المحلية، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يعتبرونه أصلًا دفاعيًا رئيسيًا في ظل الظروف الحالية.
- اليوم، تنشر شركات بما في ذلك أمريكان إكسبريس وستيت ستريت كوربوريشن نتائجها الفصلية.
