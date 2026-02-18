حصاد الأسواق (18.02.2026)

شهدت جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفاؤلاً معتدلاً. فقد ارتفع مؤشر AU200.cash الأسترالي بنسبة 0.18%، ومؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.22%، ومؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 0.17%. ولا تزال الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة القمرية.

كان الدولار النيوزيلندي أضعف العملات في آسيا بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 2.25%، واعتمد لهجة أكثر تيسيراً مما توقعه السوق.

يسمح مسار سعر الفائدة المُحدَّث بإمكانية رفعه في نهاية عام 2026. ومع ذلك، أكدت المحافظة الجديدة، آنا بريمان، أن السياسة النقدية ستظل تيسيرية "لفترة من الوقت"، وأن أي تشديد محتمل سيعتمد على نمو وتضخم أقوى بشكل واضح.

قد حدّت طبيعة هذا المسار المشروطة من التوقعات بشأن عوائد السندات قصيرة الأجل، وضغطت على الدولار النيوزيلندي.

انخفض الدولار الأسترالي بالتوازي مع الدولار النيوزيلندي، وإن كان حجم الانخفاض أقل.

ارتفعت صادرات اليابان بنسبة 16.8% على أساس سنوي في يناير، مسجلةً أسرع وتيرة نمو لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة الشحنات إلى الصين قبيل احتفالات رأس السنة القمرية.

على الرغم من أن القراءة الرئيسية كانت مبهرة، يؤكد المحللون أن هذه الزيادة تعكس على الأرجح تشوهات موسمية وليست تسارعًا هيكليًا في الطلب الخارجي. وقد تحسنت معنويات المصنّعين في فبراير.

انخفض الين بشكل طفيف خلال الجلسة، إلا أن تحركاته ظلت محدودة في ظل انخفاض السيولة نسبيًا. وتواصل السلطات التشديد على ضرورة توخي الحذر من تحركات العملة المفرطة وغير المنظمة.

في أستراليا، ارتفعت الأجور بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، بما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة، بينما استقر النمو السنوي عند 3.4%. وتشير البيانات إلى استقرار ديناميكيات الأجور، دون أي مؤشرات على تسارع جديد.

عاد الذهب فوق مستوى 4900 دولار أمريكي، مواصلًا اتجاهه الصعودي الهيكلي مدعومًا بالغموض الجيوسياسي والسياسي.