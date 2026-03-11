التقويم الاقتصادي: التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هو الإصدار الرئيسي 🔎

سيراقب المستثمرون عن كثب اليوم عدة أحداث اقتصادية كلية رئيسية. يبدأ اليوم بإعلان أرباح شركة راينميتال قبل بدء الجلسة الأوروبية، وهو ما قد يؤثر على توجهات المستثمرين تجاه قطاع الدفاع الأوروبي بعد مكاسبه القوية الأخيرة مدفوعةً بتوقعات متزايدة لزيادة الإنفاق العسكري.
في تمام الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ستصدر ألمانيا بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين)، مع توقعات تتراوح بين 1.9% و2.1% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية نسبيًا.
مع ذلك، سيكون الحدث العالمي الأبرز اليوم هو تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش. ويتوقع الاقتصاديون ارتفاع التضخم بنحو 0.2% إلى 0.3% على أساس شهري، ونحو 2.4% على أساس سنوي.
الأربعاء، ١١ مارس
- قبل الجلسة الأوروبية - أرباح شركة راينميتال
- ٧:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في ألمانيا
- ١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في الولايات المتحدة
- ٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الخام الأمريكية (وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية)
