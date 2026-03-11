ملخص السوق: السوق ينتظر حل أزمة الشرق الأوسط ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 🕞

تشهد المؤشرات الأوروبية تحولاً جديداً في اتجاهها، وسط توقعات بحل النزاع في إيران. وتسجل معظم المؤشرات الرئيسية في القارة العجوز خسائر طفيفة. ويتصدر مؤشر داكس الألماني (-0.7%) قائمة الخاسرين، بينما يحقق مؤشرا إيبكس وإيه إي إكس أداءً جيداً نسبياً، بارتفاع طفيف بنحو 0.1%.

وقد صدرت بيانات التضخم في ألمانيا. وبلغ معدل التضخم، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسق الأوروبي، 2.0% على أساس سنوي و0.4% على أساس شهري. أما مؤشر أسعار المستهلك، وفقاً للمكتب الاتحادي للإحصاء، فبلغ 1.9% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري. وتتوافق هاتان القراءتان مع توقعات السوق.

فيما أعلنت شركة راينميتال الألمانية نتائجها لعام 2025. ورغم النمو القوي في الإيرادات (9.9 مليار يورو، بزيادة قدرها 29%)، والتحسن الملحوظ في هوامش الربح (حتى 18.5%)، والتوقعات المتفائلة (مبيعات متوقعة لعام 2026 بقيمة 14 مليار يورو)، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتلبية توقعات السوق. انخفضت أسهم الشركة بنحو 5% عقب إعلان النتائج.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة بورش إلى احتمال مواجهة الشركة جولة أخرى من تسريح العمال. كما تدرس الشركة طرح طرازات جديدة في قطاعات تهدف إلى تعزيز الأرباح.

تدرس وكالة الطاقة الدولية بجدية متزايدة إمكانية الإفراج عن جزء من احتياطياتها النفطية. وذكر صحفيو صحيفة وول ستريت جورنال أن صناع القرار الذين تواصلوا معهم أشاروا إلى أن الكمية المُفرج عنها قد تتجاوز 182 مليون برميل التي أُفرج عنها في عام 2022.

أعلنت شركة أوراكل عن نتائج فاقت توقعات السوق؛ حيث ارتفع سهمها بنحو 9% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وبلغت الإيرادات 17.19 مليار دولار، ووصل ربح السهم إلى 1.79 دولار. وسجل قطاع الحوسبة السحابية أقوى نمو في الإيرادات، بنسبة تصل إلى 44%.