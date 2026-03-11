أوبك: التطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب مراقبة دقيقة

قالت منظمة «أوبك» إن متوسط إنتاج النفط الخام من دول «أوبك بلس» بلغ 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير بزيادة 445 ألف برميل يومياً عن يناير الماضي مؤكدة أن التطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب مراقبة دقيقة.
في الاطار ذاته أوضحت المنظمة أن السعودية أبلغتها أن إمداداتها من النفط إلى السوق في فبراير بلغت 10.111 مليون برميل يومياً وأن إنتاجها بلغ 10.882 مليون برميل يومياً.
كما أظهرت مسودة لتقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهري اطلعت عليها رويترز ، أن السعودية زادت إنتاجها من النفط بشكل حاد في فبراير/ شباط قبل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وحافظت المنظمة على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط هذا العام.
من جانبها قالت مصادر مطلعة على الخطة في فبراير الماضي إن السعودية زادت إنتاجها وصادراتها النفطية في إطار خطة طوارئ تحسباً لشن الولايات المتحدة هجوماً على إيران يعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.
