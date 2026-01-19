حصاد الأسواق (19.01.2026)

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية والمملكة المتحدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2026، بنسبة 10%، على أن ترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران في حال عدم موافقة الولايات المتحدة على شراء غرينلاند .