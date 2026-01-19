اقرأ أكثر
١٠:٣٧ ص · ١٩ يناير ٢٠٢٦

حصاد الأسواق (19.01.2026)

  • أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية والمملكة المتحدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2026، بنسبة 10%، على أن ترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران في حال عدم موافقة الولايات المتحدة على شراء غرينلاند.

 

  • تشمل قائمة الدول المشمولة بهذه الرسوم: الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وقد تم تبرير هذه المبادرة بأنها مطلب مدفوع باعتبارات الأمن القومي.

 

  • وبادرت أوروبا والمملكة المتحدة إلى تحديد إجراءات انتقامية، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى استعدادهما للتفاوض قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

 

  • ويستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة فرض حزمة رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو على السلع الأمريكية، والتي تم تعليقها العام الماضي، وقد تعود تلقائيًا في السادس من فبراير/شباط في حال فشل المفاوضات.

 

  • ويتجه قادة الاتحاد الأوروبي نحو عقد قمة طارئة لتنسيق رد موحد وإظهار الدعم للدنمارك وغرينلاند.

 

  • وستبقى أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور.

 

  • ارتفع الدولار الأمريكي في البداية، لكنه سرعان ما تراجع بالكامل مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، مما يعكس تشكك السوق في تطبيق الرسوم الجمركية فعلياً.

 

  • افتتحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وعقود سندات الخزانة الأمريكية الآجلة بانخفاض، وظلت تحت ضغط، مما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

 

  • كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بأكثر من 1.00%.

 

  • سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً 4670 دولاراً أمريكياً. وارتفعت الفضة بنسبة 4.70% لتصل إلى 93300 دولاراً أمريكياً.

 

  • انخفضت طلبات اليابان على الآلات بنسبة 11% شهرياً في نوفمبر، أي أكثر من ضعف الانخفاض المتوقع، مما يشير إلى ضعف زخم الاستثمار.

 

  • تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% على أساس سنوي في الربع الرابع، وهو أضعف معدل منذ إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن النمو المتوقع لعام 2025 بلغ الهدف المحدد بنسبة 5%.

 

  • عوضت الصادرات القوية ضعف الطلب المحلي، إلا أن مبيعات التجزئة (0.9% على أساس سنوي) والاستثمار (-3.8% على أساس سنوي) جاءت مخيبة للآمال.

 

  • انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.4% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مسجلةً أكبر انخفاض سنوي لها في خمسة أشهر. ولا يزال الاستثمار العقاري يعاني من تراجع حاد (-17.2% على أساس سنوي)، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.

 

  • وتشهد العملات المشفرة تراجعًا أكبر، مدفوعةً بخروج رؤوس الأموال من الأصول عالية المخاطر، بالإضافة إلى تأخيرات في الإجراءات التنظيمية الأمريكية المتعلقة بالسوق، بما في ذلك قانون الوضوح.
