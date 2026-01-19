حصاد الأسواق (19.01.2026)

- أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية والمملكة المتحدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير/شباط 2026، بنسبة 10%، على أن ترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو/حزيران في حال عدم موافقة الولايات المتحدة على شراء غرينلاند.
- تشمل قائمة الدول المشمولة بهذه الرسوم: الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وقد تم تبرير هذه المبادرة بأنها مطلب مدفوع باعتبارات الأمن القومي.
- وبادرت أوروبا والمملكة المتحدة إلى تحديد إجراءات انتقامية، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى استعدادهما للتفاوض قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.
- ويستعد الاتحاد الأوروبي لإعادة فرض حزمة رسوم جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو على السلع الأمريكية، والتي تم تعليقها العام الماضي، وقد تعود تلقائيًا في السادس من فبراير/شباط في حال فشل المفاوضات.
- ويتجه قادة الاتحاد الأوروبي نحو عقد قمة طارئة لتنسيق رد موحد وإظهار الدعم للدنمارك وغرينلاند.
- وستبقى أسواق الأسهم الأمريكية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور.
- ارتفع الدولار الأمريكي في البداية، لكنه سرعان ما تراجع بالكامل مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، مما يعكس تشكك السوق في تطبيق الرسوم الجمركية فعلياً.
- افتتحت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية وعقود سندات الخزانة الأمريكية الآجلة بانخفاض، وظلت تحت ضغط، مما يعكس تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.
- كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بأكثر من 1.00%.
- سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً متجاوزاً 4670 دولاراً أمريكياً. وارتفعت الفضة بنسبة 4.70% لتصل إلى 93300 دولاراً أمريكياً.
- انخفضت طلبات اليابان على الآلات بنسبة 11% شهرياً في نوفمبر، أي أكثر من ضعف الانخفاض المتوقع، مما يشير إلى ضعف زخم الاستثمار.
- تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% على أساس سنوي في الربع الرابع، وهو أضعف معدل منذ إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن النمو المتوقع لعام 2025 بلغ الهدف المحدد بنسبة 5%.
- عوضت الصادرات القوية ضعف الطلب المحلي، إلا أن مبيعات التجزئة (0.9% على أساس سنوي) والاستثمار (-3.8% على أساس سنوي) جاءت مخيبة للآمال.
- انخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين بنسبة 0.4% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي في ديسمبر، مسجلةً أكبر انخفاض سنوي لها في خمسة أشهر. ولا يزال الاستثمار العقاري يعاني من تراجع حاد (-17.2% على أساس سنوي)، مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين.
- وتشهد العملات المشفرة تراجعًا أكبر، مدفوعةً بخروج رؤوس الأموال من الأصول عالية المخاطر، بالإضافة إلى تأخيرات في الإجراءات التنظيمية الأمريكية المتعلقة بالسوق، بما في ذلك قانون الوضوح.
ملخص اليوم: "بيع أمريكا" يدفع الأصول الأمريكية إلى حافة الهاوية (20.01.2026)
السعودية تسلم بعض مشاريع “رؤية 2030” للقطاع الخاص
الدولار ينهار تحت وطأة الفوضى الجيوسياسية 📉 بيع كل شيء أمريكي يعود إلى الواجهة❗️
البنوك تخشى ترامب 📉 هل هناك تخطيط مركزي في الولايات المتحدة الأمريكية؟