حصاد الأسواق (19.02.2026)

تسود أجواء هادئة جلسة التداول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تقتصر التغيرات في معظم المؤشرات على هامش خطأ لا يتجاوز 0.50%. ارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 0.02%، ومؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 0.88%، ومؤشر AU200cash الأسترالي بنسبة 0.55%.

يُعدّ الدولار الأسترالي من أقوى عملات مجموعة العشر اليوم، وقد تعزز بعد بيانات سوق العمل الإيجابية، التي رفعت التوقعات برفع محتمل لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في مارس. ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% ليصل إلى 0.7070 قبل أن يتراجع جزئيًا.

زادت فرص العمل بمقدار 17.8 ألف وظيفة في يناير، وهي نتيجة ليست قوية بشكل خاص. مع ذلك، استقر معدل البطالة عند 4.1%، وهو أقل من التوقعات، بينما ارتفعت ساعات العمل بنسبة 0.6%.

انخفضت البطالة الآن لأربعة أشهر متتالية، وهو نمط مشابه شوهد آخر مرة قبل دورة التشديد النقدي في عام 2022.

ارتفعت طلبات اليابان الأساسية على الآلات بنسبة 19.1% شهريًا و16.8% سنويًا، متجاوزةً التوقعات بشكل ملحوظ. وجاء هذا الانتعاش بعد انخفاضات حادة في نوفمبر، مما يشير إلى أن الضعف السابق كان مؤقتًا. ويدعم زخم الاستثمار توقعات استمرار النمو الاقتصادي.

وتعزز بيانات الاستثمار القوية مسار النمو وتدعم الأسهم اليابانية. وقد تسارعت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسهم اليابانية مؤخرًا.

وأعرب ثلثا الشركات اليابانية عن مخاوفهما بشأن الانضباط المالي في ظل رئيس الوزراء تاكايتشي. وقد أدت مقترحات تعليق الضرائب وخطط الإنفاق إلى زعزعة استقرار سوق السندات ورفع العائدات. وتخشى الشركات من انخفاض قيمة الين وارتفاع تكاليف التمويل.

وقد حذفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير الإشارة الصريحة إلى بلوغ هدف التضخم البالغ 2% بحلول عام 2028. ويُقيّم الفريق التحليلي للاحتياطي الفيدرالي الآن التضخم بأنه أعلى بقليل من توقعات ديسمبر. ويشير هذا الحذف إلى مزيد من عدم اليقين بشأن المرحلة الأخيرة في مكافحة التضخم. وقد تفسر الأسواق ذلك على أنه يعزز سيناريو "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول".

تؤكد محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن جيروم باول سيظل رئيسًا للجنة حتى يتم اعتماد خليفته رسميًا. وقد تتأخر عملية المصادقة على تعيين كيفن وارش لأسباب سياسية في مجلس الشيوخ.