حصاد الأسواق (20.01.2026)

- تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خسائرها التي بدأت أمس، حيث انخفضت مؤشرات US100 وUS500 وUS30 بنحو 0.5%. وقبل جلسة التداول، من المقرر أن تعلن كل من يو إس بانكورب و3M عن أرباحهما. وبعد إغلاق السوق، سينصب التركيز الرئيسي على نتفليكس، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 6% منذ بداية العام، وتتداول حاليًا بأقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 30%. ومن المقرر أيضًا أن تعلن كل من إنترأكتيف بروكرز ويونايتد إيرلاينز عن نتائجها.
- كما يسود ضعف المعنويات في أوروبا، بعد أن سجلت المنطقة أسوأ جلسة لها منذ منتصف نوفمبر أمس. وقد تراجع مؤشر DE40 الألماني بأكثر من 700 نقطة عن أعلى مستوى قياسي له، وانخفض بنحو 0.7% قبل افتتاح السوق الأوروبية. وبدأ اهتمام المستثمرين يتحول نحو جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث من المقرر أن يلقي ترامب خطابه غدًا.
- على الصعيد الاقتصادي الكلي، تتجه الأنظار اليوم إلى بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة، واستطلاع ZEW الألماني لمعنويات المستثمرين، وبيانات ADP الأمريكية الخاصة بالوظائف. وفي وقت لاحق من اليوم، قد تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمًا بشأن الرسوم الجمركية. سجل الذهب مستويات قياسية جديدة، وتشهد الأسواق تحولاً واضحاً نحو الملاذات الآمنة. وارتفعت أسعار الفضة بقوة بالتوازي مع الذهب، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، إلا أنها انخفضت اليوم بأكثر من 0.7% على الرغم من ارتفاع الذهب بنسبة 0.8%.
- وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية، تماشياً مع موجة بيع عالمية أوسع نطاقاً في سوق السندات. وأصبح المستثمرون أكثر حذراً تجاه الأصول الأمريكية مع استئناف التداول في الولايات المتحدة بعد توقف يوم الاثنين. ويُعدّ التهديد بفرض رسوم جمركية، بما في ذلك تصريحات دونالد ترامب المتعلقة بغرينلاند، المصدر الرئيسي لقلق السوق، حيث أعاد هذا التهديد إحياء المخاوف من تصاعد التوترات التجارية، ووضع ثقة السوق على المحك بعد الارتفاع السابق الذي حفزه الذكاء الاصطناعي. وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن قضية غرينلاند تزيد من المخاطر الجيوسياسية في أوروبا.
- كما تعرضت الأسهم الآسيوية لضغوط، حيث انخفضت بنحو 0.4%، وساد جو من التراجع في الأسواق. كانت اليابان محط أنظار الجميع، حيث ارتفع عائد سندات الحكومة لأجل 40 عامًا إلى 4%، وهو أعلى مستوى له منذ طرح هذه السندات عام 2007. وأبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.5%.
- شهدت الديون طويلة الأجل أكبر تحرك. فقد ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا بنحو 4 نقاط أساسية إلى 4.88%، مما يشير إلى انخفاض أسعار السندات. وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما عزز تراجع المعنويات تجاه الأصول الأمريكية.
- في اليابان، كان من بين مؤشرات ضعف الطلب على سندات الحكومة ضعف الطلب على سندات لأجل 20 عامًا، والذي كان أقل من متوسط الاثني عشر شهرًا الماضية. وكان بيع السندات واسع النطاق: فقد انخفضت الأسعار في أستراليا ونيوزيلندا، كما تراجعت العقود الآجلة للسندات الألمانية، مما يؤكد الطابع العالمي لهذا التحرك.
- وتشهد أسعار النفط انخفاضًا طفيفًا، بينما تواصل العقود الآجلة للغاز الطبيعي (NATGAS) في مركز هنري هاب الأمريكي ارتفاعها، مسجلةً زيادة بأكثر من 3% اليوم.
وزير المالية: السعودية تستعد لمرحلة ما بعد 2050 بإصلاحات هيكلية
الجدعان: 93% نسبة مؤشرات الأداء الرئيسية للرؤية بعد مرور 10 سنوات
الفالح من منتدى دافوس: الاستثمار الأجنبي بالسعودية تضاعف 5 مرات منذ إطلاق رؤية 2030
