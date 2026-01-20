حصاد الأسواق (20.01.2026)

تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية خسائرها التي بدأت أمس، حيث انخفضت مؤشرات

بنحو 0.5%. وقبل جلسة التداول، من المقرر أن تعلن كل من يو إس بانكورب و3

عن أرباحهما. وبعد إغلاق السوق، سينصب التركيز الرئيسي على نتفليكس، التي انخفضت أسهمها بأكثر من 6% منذ بداية العام، وتتداول حاليًا بأقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنحو 30%. ومن المقرر أيضًا أن تعلن كل من إنترأكتيف بروكرز ويونايتد إيرلاينز عن نتائجها