حصاد الأسواق (20.08.2025)

انتهى هدوء وول ستريت الصيفي، حيث دفعت موجة بيع في شركات التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى الانخفاض، مما سلط الضوء مرة أخرى على مدى اعتماد السوق على شركات التكنولوجيا الكبرى.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 1.4٪ أمس، مسجلاً ثاني أكبر انخفاض له منذ مفاجأة التعريفات الجمركية في أبريل، حيث قادت إنفيديا الانخفاض. طغى ضعف الشركات الكبرى على مكاسب أكثر من 350 اسمًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 .

اليوم، ضعفت المشاعر في سوق العقود الآجلة في وول ستريت أيضًا، حيث انخفضت مؤشرات US100 و US500 و US30 بنسبة 0.3٪ إلى 0.4٪. ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن أيضًا المشاعر الأوروبية متباينة، حيث انخفضت العقود الآجلة لجميع المؤشرات الرئيسية مثل DE40 أو UK100 بشكل طفيف.

تنتظر الأسواق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية (6 مساءً بتوقيت جرينتش) وبيانات التضخم النهائية في منطقة اليورو (9 صباحًا بتوقيت جرينتش) ولكن أيضًا تصريحات عضوي الاحتياطي الفيدرالي والر وبوستك. قرر بنك الشعب الصيني (PBoC) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.5%، تماشيًا مع توقعات السوق.

ارتفعت العقود الآجلة للمؤشرين الصينيين HK.cash و CHN.cash بنحو 0.5% اليوم .

ارتفع النفط بنسبة 0.5% اليوم، بعد جلسة أمس الضعيفة وتقرير معهد البترول الأمريكي الذي جاء بانخفاض 2.4 مليون برميل، مقابل 1.2 مليون برميل متوقعة و1.5 مليون برميل سابقًا. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار مليون برميل مقابل 1.8 مليون برميل سابقًا .

في السندات، ارتفعت سندات الخزانة قبل خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول المقرر يوم الجمعة (جاكسون هول)، مما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الانخفاض بثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.30 %.

أشارت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني إلى أن عائدات الرسوم الجمركية قد تساعد في تخفيف وطأة التخفيضات الضريبية وحماية التصنيف الائتماني للبلاد.