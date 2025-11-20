حصاد الأسواق (20.11.2025)

- تواصل مؤشرات الأسهم الأمريكية انتعاشها، مدفوعةً بالنتائج القوية لشركة إنفيديا. فقد حقق مؤشر US100 مكاسب إجمالية بلغت 2.00%، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.25%. واليوم، ترتفع المؤشرات بنسبة 0.75% و0.70% على التوالي.
- قدّمت إنفيديا أحد أقوى تقارير الأرباح في تاريخها: إيرادات بلغت 57 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، وتوقعات بوصولها إلى حوالي 65 مليار دولار أمريكي للربع الرابع. وأكدت الإدارة أن الطلب على رقائق بلاكويل ووحدات معالجة الرسومات السحابية "ضخم"، وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات من رقائق الجيل التالي بقيمة 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 5.00% لتصل إلى 196 دولارًا أمريكيًا للسهم.
- صرحت عضوة مجلس إدارة بنك اليابان، كويدا، بضرورة استمرار ارتفاع أسعار الفائدة. وتزيد تصريحاتها من احتمالية رفعها في ديسمبر.
- مع ذلك، لا يزال الين الياباني أضعف عملة في مجموعة العشرة. تركز الأسواق بشكل أكبر على عمليات البيع الهيكلية في سندات الحكومة اليابانية (JGB) أكثر من تركيزها على إشارات بنك اليابان.
- ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقدين: 30 عامًا عند 3.40%، و20 عامًا عند 2.84%، و10 سنوات عند 1.81%. وتدفع المخاوف المالية وتوقعات إصدار سندات ضخمة العائدات إلى الارتفاع.
- صرحت سارة هانتر، من بنك الاحتياطي الأسترالي، بأن الارتفاع المفاجئ الأخير في التضخم أبطل التوقعات السابقة. وحذرت من أن النمو الاقتصادي الذي يتجاوز المعدلات الاعتيادية قد يُعيد إشعال فتيل التضخم، مما يُشير إلى أن البنك قد لا يُخفض أسعار الفائدة بالقدر الذي تتوقعه السوق.
- أفادت بلومبيرغ أن الإدارة الأمريكية تضغط على الكونجرس لرفض القيود المقترحة حديثًا على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا. ويُحذر البيت الأبيض من أن فرض قيود صارمة للغاية من شأنه أن يُلحق الضرر بالريادة التكنولوجية الأمريكية ويدفع العملاء نحو الموردين الأجانب.
- بقيت أسعار الفائدة الأساسية للقروض دون تغيير للشهر السادس على التوالي (سنة واحدة: 3.0%، خمس سنوات: 3.5%). ويعكس هذا ضعف الطلب على القروض وتفضيل بكين لتحفيز أكثر استهدافًا.
- تدرس بكين تقديم دعم للرهن العقاري، وإعفاءات ضريبية، وخفض تكاليف المعاملات لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات المتعثر. وتشهد أسهم شركات التطوير العقاري ارتفاعًا طفيفًا بفضل هذه الأخبار.
- من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر: إذ يتوقع 53% من الاقتصاديين رفعها إلى 0.75%، ويتوقع جميع المشاركين في الاستطلاع هذا المستوى بحلول الربع الأول من عام 2026. ويزيد ضعف الين من خطر التضخم المستورد، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراء.
- يتوقع باركليز أن تؤدي قوة الشركات الكبرى وسياسة نقدية أكثر تيسيرًا إلى رفع مؤشره إلى 7400 نقطة في عام 2026. ورفع البنك توقعات أرباحه، لكنه حذر من المخاطر التي قد تتعرض لها القطاعات غير التكنولوجية (التضخم، وضعف سوق العمل). كما أشار إلى التقلبات المعتادة في منتصف المدة كعامل خطر محتمل.
