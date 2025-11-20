حصاد الأسواق (20.11.2025)

يتوقع باركليز أن تؤدي قوة الشركات الكبرى وسياسة نقدية أكثر تيسيرًا إلى رفع مؤشره إلى 7400 نقطة في عام 2026. ورفع البنك توقعات أرباحه، لكنه حذر من المخاطر التي قد تتعرض لها القطاعات غير التكنولوجية (التضخم، وضعف سوق العمل). كما أشار إلى التقلبات المعتادة في منتصف المدة كعامل خطر محتمل .