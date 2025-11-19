اقرأ أكثر
١١:٠٩ م · ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥

عاجل: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - كثيرون ضد خفض الفائدة في ديسمبر!

20:00 - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 28 أكتوبر

أبرز النقاط: يرى "العديد" من الأعضاء أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مناسب، على عكس "قلة" من أعضاء اللجنة الذين يرونه ممكنًا.

لم يُظهر السوق أي تحركات قوية عند نشر النتائج، ومن المرجح أن هذه النتيجة كانت مُحتسبة مسبقًا.

 

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (M5)

 

المصدر: xStation5

