عاجل: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - كثيرون ضد خفض الفائدة في ديسمبر!

20:00 - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 28 أكتوبر
أبرز النقاط: يرى "العديد" من الأعضاء أن خفض الفائدة في ديسمبر غير مناسب، على عكس "قلة" من أعضاء اللجنة الذين يرونه ممكنًا.
لم يُظهر السوق أي تحركات قوية عند نشر النتائج، ومن المرجح أن هذه النتيجة كانت مُحتسبة مسبقًا.
اليورو مقابل الدولار الأمريكي (M5)
مؤشر DE40: تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا والدفاع الأوروبية
مشاكل جوجل الأوروبية
مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1.5% 📈
أكتوبر، يعاني أكثر من 40 مليون أمريكي من انعدام الأمن الغذائي - ماذا يعني هذا بالنسبة للسوق؟