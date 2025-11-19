حصاد الأسواق (19.11.2025)

- شهدت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعًا في معظمها: حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.12%، وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.45%، وظل مؤشر شنغهاي المركب دون تغيير يُذكر، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي انخفاضًا طفيفًا.
- في الوقت نفسه، تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية إلى انخفاضات معتدلة، إلا أنها أكثر وضوحًا في العقود الآجلة الأوروبية منها في نظيراتها الأمريكية.
- أظهرت بيانات من منطقة أنتيبودس إشارات متباينة من الناحية الاقتصادية: فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين في نيوزيلندا أقل من التوقعات، بينما كان نمو الأجور في أستراليا متوافقًا مع التوقعات، مُظهرًا نموًا معتدلًا مع بعض الضعف في ديناميكيات أجور القطاع الخاص.
- كان أداء العملات مختلفًا في ظل أجواء من العزوف عن المخاطرة، حيث يُسجل الدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD) حاليًا أسوأ أداء. من ناحية أخرى، يُقيّم السوق حاليًا الين واليورو بتقييم عالٍ. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيز اقتصادي تزيد قيمتها عن 20 تريليون ين، مدعومة بميزانية تكميلية ضخمة، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال السياسة الاقتصادية.
- واجتمع محافظ بنك اليابان، أويدا، مع وزراء مالية رئيسيين لمناقشة الوضع الاقتصادي وتوقعات السياسات، لا سيما في ضوء الانخفاض الحاد في قيمة الين.
- ورغم ارتفاع عوائد السندات الحكومية وارتفاع قيمة الين على المدى القصير، عادت التوترات وسط تقارير تفيد بأن الصين قد تعيد فرض حظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية، مما تسبب في توتر العلاقات الثنائية.
- وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عن سلسلة من الاتفاقيات الرئيسية التي تغطي مجالات الدفاع والتجارة والتكنولوجيا والتعاون الاستراتيجي. وتعتزم الرياض شراء حوالي 300 دبابة أمريكية، وفي المستقبل، طائرات مقاتلة من طراز F-35، مما يُتوقع أن يعزز صناعة الأسلحة الأمريكية والعلاقات الأمنية بين البلدين. كما وقّع البلدان اتفاقيات في مجالات التعاون النووي، والمواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، مما يُوسّع شراكتهما الاقتصادية والتكنولوجية. أشار الرئيس ترامب إلى أنه ربما يكون قد اختار مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه لم يكشف عن اسمه. ويُجري وزير الخزانة سكوت بيسنت مقابلات مع المرشحين، ومن المتوقع أن يُقدم القائمة النهائية لترامب قريبًا. ومن بين المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول، مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش.
- النفط: انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% اليوم بعد أن أظهرت بيانات مسح معهد البترول الأمريكي (API) أمس زيادةً فاقت التوقعات في مخزونات النفط الخام الأمريكية.
- تستعيد المعادن الثمينة عافيتها اليوم، حيث انتعشت بقوة هذا الصباح. ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.67%، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.42%.
- مع ذلك، لا ينطبق الأمر نفسه على العملات المشفرة، حيث نشهد عودةً إلى الانخفاض. تختبر عملة البيتكوين مرةً أخرى الحاجز النفسي عند 90,000 دولار أمريكي، وبعد انخفاضها أمس، تمكنت العملة المشفرة من الارتفاع بشكلٍ مستدام.
- ما الذي يجب الانتباه إليه بشكل خاص خلال جلسة اليوم؟ سيراقب المشاركون في السوق عن كثب النتائج المالية لشركة إنفيديا بحثًا عن مؤشرات حول قطاع التكنولوجيا، وبيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، وإشارات السياسة النقدية من تعليقات المصرفيين، بالإضافة إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير في الولايات المتحدة. كما قد يراقب المستثمرون أي تطورات تتعلق بتقدم اليابان في التحفيز الاقتصادي، والأخبار الجيوسياسية المتعلقة بأوكرانيا، كعوامل خطر محتملة تؤثر على معنويات السوق العالمية.
