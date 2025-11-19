حصاد الأسواق (19.11.2025)

كان أداء العملات مختلفًا في ظل أجواء من العزوف عن المخاطرة، حيث يُسجل الدولار الأسترالي

والدولار النيوزيلندي

حاليًا أسوأ أداء. من ناحية أخرى، يُقيّم السوق حاليًا الين واليورو بتقييم عالٍ. أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيز اقتصادي تزيد قيمتها عن 20 تريليون ين، مدعومة بميزانية تكميلية ضخمة، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال السياسة الاقتصادية