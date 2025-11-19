التقويم الاقتصادي: إنفيديا ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

تباين في مزاج الأسواق قبل نتائج إنفيديا

سيُستكمل جدول أعمالنا بمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

أشارت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الأمريكية؛ فهل ستؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذلك؟

قد تكون جلسة الأربعاء في الأسواق المالية العالمية حاسمة في تحديد معنويات السوق العامة لبقية الأسبوع، وربما لفترة أطول، نظرًا لأننا سنرى اليوم التقرير الفصلي لشركة إنفيديا ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير بشأن أسعار الفائدة.

في وقت تهيمن فيه التراجعات على سوق الأسهم، مما يدفع المؤشرات إلى مستويات دعم نفسي مهمة، قد تُحدد نتائج إنفيديا ما إذا كانت شكوك المستثمرين بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي مبررة، أو ما إذا كان الأداء القوي للشركة سيُبقي الأسواق طافية.

يختلف الوضع قليلاً فيما يتعلق بمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من غير المرجح أن يُغير التوقعات الحالية بتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، ولكنه قد يُقدم بعض الرؤى المهمة حول مزاج محافظي البنوك المركزية الأمريكية.

في أوروبا، سينصبّ الاهتمام على بيانات التضخم من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.

أهم بيانات الاقتصاد الكلي لهذا اليوم (بتوقيت وسط أوروبا):

08:00، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات 3.4% على أساس سنوي؛ 3.5% سابقًا؛

مؤشر أسعار التجزئة: توقعات 4.3% على أساس سنوي؛ 4.5% سابقًا؛

مؤشر أسعار المنتجين (مخرجات مؤشر أسعار المنتجين): توقعات 0.1% على أساس شهري؛ 0.0% سابقًا؛

مؤشر أسعار المنتجين (مدخلات مؤشر أسعار المنتجين): توقعات 0.7% على أساس سنوي؛ 0.8% سابقًا؛

مؤشر أسعار المنتجين (مدخلات مؤشر أسعار المنتجين): توقعات 0.0% على أساس شهري؛ -0.1% سابقًا؛

مؤشر أسعار التجزئة: توقعات 0.3% على أساس شهري؛ -0.4% سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلك، غير المعدّل للتقلبات الموسمية: سابقًا 139.30؛ مؤشر أسعار المستهلك المنزلي: ٤.١٪ سنويًا سابقًا؛

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (مؤشر أسعار المنتجين الأساسي): ٠.١٪ شهريًا سابقًا؛

مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (مؤشر أسعار المنتجين الأساسي): ٣.٦٪ سنويًا سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات ٠.٤٪ شهريًا؛ سابقًا ٠.٠٪ شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: ٤.٤٪ سنويًا سابقًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٣.٥٪ سنويًا؛ سابقًا ٣.٨٪ سنويًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات ٠.٤٪ شهريًا؛ سابقًا ٠.٠٪ شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: -٠.٤٪ شهريًا سابقًا؛

11:00، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:

مؤشر أسعار المستهلك المنسق، باستثناء الطاقة والغذاء: توقعات بنسبة 2.4% سنويًا؛ سابقًا بنسبة 2.4% سنويًا؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات بنسبة 2.4% سنويًا؛ سابقًا بنسبة 2.4% سنويًا؛

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: توقعات بنسبة 0.3% شهريًا؛ سابقًا بنسبة 0.1% شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات بنسبة 2.1% سنويًا؛ سابقًا بنسبة 2.2% سنويًا؛

مؤشر أسعار المستهلك: توقعات بنسبة 0.2% شهريًا؛ سابقًا بنسبة 0.1% شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك باستثناء التبغ: توقعات بنسبة 0.1% شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك باستثناء التبغ: توقعات بنسبة 0.1% شهريًا؛

مؤشر أسعار المستهلك باستثناء التبغ: توقعات بنسبة 2.2% سنويًا؛

مؤشر أسعار المستهلك المنسق، باستثناء الطاقة والغذاء: توقعات بنسبة 0.2% شهريًا؛ السابق ٠٫١٪ على أساس شهري؛

مؤشر أسعار المستهلك ( CPI )، غير معدّل للتقلبات الموسمية: التوقعات ١٢٩٫٧٠؛ السابق ١٢٩٫٤٣؛

٤:٣٠ مساءً، الولايات المتحدة - تقرير إدارة معلومات الطاقة:

مخزونات النفط الخام: التوقعات -١٩٠٠ مليون؛ السابق ٦٤١٣ مليون؛

معالجة النفط الخام في المصافي - بيانات إدارة معلومات الطاقة (طن/طن): سابقًا ٠٫٧١٧ مليون؛

واردات النفط الخام: سابقًا ٠٫٨٤٩ مليون؛

مخزونات النفط الخام في كوشينغ: سابقًا -٠٫٣٤٦ مليون؛

إنتاج الوقود المقطر: سابقًا ٠٫٣١٩ مليون؛

أسعار نواتج التقطير الأسبوعية وفقًا لإدارة معلومات الطاقة: سابقًا -٠٫٦٣٧ مليون؛

إنتاج البنزين: سابقًا ٠٫١٠٢ مليون؛

مخزونات البنزين: سابقًا -٠٫٩٤٥ مليون؛

معدلات تشغيل المصافي الأسبوعية - بيانات إدارة معلومات الطاقة (على أساس أسبوعي): ٣.٤٪ سابقًا؛

الساعة ٨:٠٠ مساءً، الولايات المتحدة - كلمة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ويليامز

الساعة ٨:٠٠ مساءً، الولايات المتحدة - محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة