حصاد الأسواق (21.01.2026)

- يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ أجواءً هادئة بعد موجة البيع الحادة التي شهدها السوق الأمريكي يوم الثلاثاء. وتقتصر تحركات المؤشرات على مكاسب تتراوح بين 0.20% و1.10%. وترتفع المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.20% و0.40%، بينما يقود مؤشر JP225 الياباني المكاسب، مسجلاً ارتفاعاً وصل إلى 1.10%.
- ويرتفع سعر الذهب بنسبة 2.50% مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند حوالي 4880 دولاراً أمريكياً للأونصة. ومنذ بداية العام، ارتفع سعر الذهب بنسبة 13%، ومن المتوقع أن تتحقق بالفعل معظم المكاسب التي توقعتها البنوك لعام 2026 خلال الشهر الأول من العام.
- حققت نتفليكس أداءً أفضل قليلاً من المتوقع في الربع الرابع: حيث بلغ ربح السهم 0.56 دولار أمريكي (مقابل 0.55 دولار أمريكي)، ووصلت الإيرادات إلى 12.05 مليار دولار أمريكي (مقابل 11.97 مليار دولار أمريكي)، وكان التدفق النقدي الحر أقوى بشكل ملحوظ عند 1.87 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.46 مليار دولار أمريكي). مع ذلك، فإن التوقعات للربع الأول متباينة: فالإيرادات البالغة 12.16 مليار دولار أمريكي تتوافق بشكل عام مع التوقعات، لكن توقعات الربح التشغيلي (3.91 مليار دولار أمريكي) وهامش الربح التشغيلي (32.1%) أقل من التوقعات. وانخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 5.40% في التداولات المسائية.
- وتشير باركليز إلى أنه في حين ضعف الدولار على المدى القصير، قد يكون اليورو أكثر عرضة للانخفاض في حال تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خطير. وتُعتبر الاقتصادات ذات التوجه التصديري العالي، مثل ألمانيا، الأكثر عرضة لتداعيات التصعيد التجاري.
- تتوقع غولدمان ساكس عائدًا بنحو 11% للأسهم العالمية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو الأرباح وليس بارتفاع قيمة الأسهم. وقد انخفض مؤشر US500 بنسبة 1.10% منذ بداية العام.
- سجلت الأسهم الأمريكية أسوأ جلسة لها منذ أكتوبر، حيث انخفض مؤشر US500 بأكثر من 2.00%، وتراجع مؤشر US100 بنسبة تصل إلى 2.40%. وارتفع مؤشر تقلبات السوق (VIX) نحو 21 نقطة، ثم انخفض اليوم إلى حوالي 19.85 نقطة.
- يُتيح خطاب ترامب في دافوس ومحادثاته مع القادة الأوروبيين مجالًا لتهدئة التوترات تكتيكيًا. تاريخيًا، غالبًا ما تُشكل عمليات البيع الحادة في السوق ضغطًا على الإدارات الأمريكية لتخفيف حدة خطابها (ما يُعرف بتأثير "تاكو").
- ارتفعت سندات الحكومة اليابانية بشكل طفيف بعد عمليات بيع قوية في وقت سابق من الأسبوع.
- تتحرك العملات بشكل محدود عمومًا، حيث تتداول معظم أزواج العملات الرئيسية ضمن نطاقات ضيقة.
- أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، عن إجراء انتخابات برلمانية في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني. إلا أن هذا الخبر لم يُحدث أي رد فعل يُذكر في الأسواق.
ملخص اليوم: تفاؤل في وول ستريت، والمعادن الثمينة عند أعلى مستوياتها تاريخياً 📈 البيتكوين تحت الضغط
