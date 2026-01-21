حصاد الأسواق (21.01.2026)

حققت نتفليكس أداءً أفضل قليلاً من المتوقع في الربع الرابع: حيث بلغ ربح السهم 0.56 دولار أمريكي (مقابل 0.55 دولار أمريكي)، ووصلت الإيرادات إلى 12.05 مليار دولار أمريكي (مقابل 11.97 مليار دولار أمريكي)، وكان التدفق النقدي الحر أقوى بشكل ملحوظ عند 1.87 مليار دولار أمريكي (مقابل 1.46 مليار دولار أمريكي). مع ذلك، فإن التوقعات للربع الأول متباينة: فالإيرادات البالغة 12.16 مليار دولار أمريكي تتوافق بشكل عام مع التوقعات، لكن توقعات الربح التشغيلي (3.91 مليار دولار أمريكي) وهامش الربح التشغيلي (32.1%) أقل من التوقعات. وانخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 5.40% في التداولات المسائية.