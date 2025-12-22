حصاد الأسواق (22.12.2025)

- تشير العقود إلى توقعات متفائلة نسبياً لجلسة اليوم في أسواق الأسهم العالمية. تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الآسيوية ارتفاعاً، حيث يواصل مؤشر JP225 انتعاشه الذي بدأ الأسبوع الماضي. ويرتفع عقد JP225 حالياً بنسبة 0.25%، بينما يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%. في المقابل، يتراجع مؤشر DE40 الألماني بنسبة تقارب 0.1%.
- تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من أعلى مستوياته الصباحية عند حوالي 157.75 إلى أدنى مستوياته عند 157.25. وقد دعم الطلب على الين الياباني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أتسوكي ميمورا، الذي حذر من تحركات "أحادية وعنيفة" وأعلن عن "تدابير مناسبة" لمواجهة التقلبات المفرطة.
- إلى جانب ذلك، نشهد أيضاً انتعاشاً أقوى في الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. ويسود ضعف المعنويات بشكل أساسي في الدولار الأمريكي واليورو. أعاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي اختبار مستويات الدعم حول 1.1700 اليوم، لكن الطلب ألغى هذه التحركات.
- أبقت الصين أسعار الفائدة القياسية دون تغيير للشهر السابع على التوالي رغم ضعف البيانات الاقتصادية. وظلت أسعار الفائدة على القروض لمدة عام واحد وخمسة أعوام ثابتة عند 3% و3.5% على التوالي. يُعدّ سعر الفائدة السنوي معيارًا للقروض الجديدة، بينما يؤثر سعر الفائدة لمدة خمس سنوات على أسعار فائدة الرهن العقاري. وقد اتُخذ هذا القرار في ضوء البيانات الاقتصادية غير المواتية الصادرة من الصين لشهر نوفمبر.
- ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% تقريبًا اليوم في أعقاب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط فنزويلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ساهمت التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران في استعادة علاوة مخاطر طفيفة في أسعار النفط.
- واصل الفضة مكاسبها الملحوظة في الاتجاه الصعودي طويل الأجل، حيث ارتفعت بنحو 3% اليوم وحده لتصل إلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 69 دولارًا للأونصة. ارتفع سعر الذهب أيضاً، متجاوزاً 4400 دولار للأونصة، مسجلاً بذلك تجاوزاً لمستويات قياسية.
- ولكن هذا ليس كل شيء، إذ نشهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار جميع المعادن النفيسة الأخرى. فقد ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بنسبة 4% و5% على التوالي. وتُعدّ هذه التحركات جزءاً من الاتجاه الصعودي العام الذي يسود السوق منذ عدة أسابيع، بل ربما أكثر من اثني عشر أسبوعاً.
- كما نشهد انتعاشاً في أسعار العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، الذي ارتفعت أسعاره اليوم بنسبة تقارب 0.5%، والإيثيريوم بنسبة 1%.
ملخص يومي: حمى السلع الأساسية في موسم الأعياد
