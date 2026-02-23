حصاد الأسواق (23.02.2026)

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية ( IEEPA ). وردًا على ذلك، أعلن ترامب فرض تعريفة جمركية عالمية موحدة بنسبة 15%، رافعًا إياها من النسبة المعلنة سابقًا وهي 10%.

يزيد الغموض المحيط بإمكانية رد الرسوم الجمركية من حالة عدم اليقين القانونية والسياسية. وتواجه الأسواق مجددًا حالة من عدم اليقين في السياسة التجارية. وتتراجع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بنسبة تصل إلى 1.00% في الساعات الأولى من اليوم.

ويُعد الدولار الأمريكي من أضعف العملات، حيث انخفض بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4%. بينما يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31%.

وتجري وزارة التجارة الصينية تقييمًا شاملًا لقرار المحكمة العليا. وحثت بكين الولايات المتحدة على رفع الرسوم الجمركية الأحادية، بحجة أنها تنتهك قواعد التجارة والقانون الأمريكي. وأشارت السلطات إلى استعدادها للدفاع عن المصالح الوطنية في حال استمرار الضغوط. وتأتي هذه التصريحات قبيل اجتماع هام بين ترامب وشي.

ويرتفع سعر الذهب بنسبة 1.12% ليصل إلى 5130 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. انخفضت أسعار النفط بنحو 1% وسط مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن التوترات الجمركية. كما يدرس المستثمرون إمكانية استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية.

انخفض سعر البيتكوين بنحو 5%، متراجعًا إلى ما دون 65,000 دولار أمريكي بعد كسره مستوى دعم فني رئيسي. وتستقر الأسعار حاليًا عند حوالي 65,500 دولار أمريكي.

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار خام برنت/خام غرب تكساس الوسيط للربع الأخير من عام 2026 إلى 60/56 دولارًا أمريكيًا، مشيرًا إلى انخفاض المخزونات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الرغم من هذا الرفع، لا يزال البنك يتوقع فائضًا في المعروض عام 2026 ما لم تحدث اضطرابات كبيرة.

وتفترض التوقعات استقرارًا أكبر في الأسعار عام 2027 في ظل طلب معتدل ونمو أبطأ في المعروض. ويشكل تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على إيران أو روسيا خطرًا سلبيًا.

وتشير التقارير إلى أن إيران وقعت اتفاقية بقيمة 500 مليون يورو مع روسيا لتوريد 500 منظومة دفاع جوي محمولة من طراز فيربا و2,500 صاروخ. من المقرر تسليم الشحنات خلال الفترة 2027-2029.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يدرس ترامب شنّ غارات جوية محدودة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني، ومنشآت نووية، وأنظمة صواريخ. ويبقى التصعيد الأوسع نطاقًا واردًا في حال فشلت الإجراءات المحدودة في تحقيق النتائج المرجوة.