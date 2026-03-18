التقويم الاقتصادي: وول ستريت ترتفع قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي

يركز جدول الأعمال الاقتصادي اليوم بشكل شبه كامل على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، لكن السوق سيتلقى أيضًا توقعات محدثة، والأهم من ذلك، سيُصغي باهتمام بالغ إلى جيروم باول. قبل عشر ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا.
جدول الأعمال الاقتصادي
7 صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو (النهائي): التوقع: 1.9% | السابق: 1.9%
- معدل التضخم الشهري: التوقع: 0.7% | السابق: -0.6%
- معدل التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو (النهائي): التوقع: 2.4% | السابق: 2.4%
9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (السنوي): التوقع: 3.0% | السابق: 2.9%
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (الشهري): التوقع: 0.3% | السابق: 0.5%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة (سنويًا): التوقع: 3.7% | السابق: 3.6%
- مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة (شهريًا): التوقع: 0.3% | السابق: 0.8%
10:45 صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة: التوقع: 2.25% | السابق: 2.25%
(المؤتمر الصحفي لماكليم الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش)
11 صباحًا بتوقيت غرينتش - طلبات المصانع الأمريكية شهريًا: التوقعات: 0.1% | السابق: -0.7%
11 صباحًا بتوقيت غرينتش - طلبات السلع المعمرة الأمريكية (معدلة): التوقعات: 0.0% | السابق: 0.0%
11:30 مساءً بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الخام الأمريكية (وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية): التوقعات: -1.5 مليون | السابق: 3.824 مليون
- مخزونات البنزين الأمريكية (وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية): التوقعات: -2.0 مليون | السابق: -3.654 مليون
- مخزونات المقطرات الأمريكية (وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية): التوقعات: -1.5 مليون | السابق: -1.349 مليون
- مخزونات خام كوشينغ الأمريكية (وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية): السابق: 0.117 مليون
5 مساءً بتوقيت غرينتش - قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة (الولايات المتحدة): التوقعات: 3.75% | السابق: 3.75% (بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة + التوقعات)
- توقعات سعر الفائدة المتوسط للاحتياطي الفيدرالي (المستوى الحالي): التوقع: 3.375% | السابق: 3.625%
- توقعات سعر الفائدة المتوسط للاحتياطي الفيدرالي (العام المقبل): التوقع: 3.125% | السابق: 3.375%
- توقعات سعر الفائدة المتوسط للاحتياطي الفيدرالي (السنتان المقبلتان): التوقع: 3.125% | السابق: 3.125%
- توقعات سعر الفائدة المتوسط للاحتياطي الفيدرالي (على المدى الطويل): التوقع: 3.125% | السابق: 3.0%
5:30 مساءً بتوقيت غرينتش - المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (جيروم باول)
المصدر: xStation5
