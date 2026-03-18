١٦:٣٦ · ١٨ مارس ٢٠٢٦

عاجل: مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أعلى بكثير من المتوقع 🚩

  • معدل نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على أساس سنوي: 3.4% (التوقعات: 3%، القيمة السابقة: 2.9%)
  • معدل نمو أسعار المنتجين في الولايات المتحدة على أساس شهري: 0.7% (التوقعات: 0.3%، القيمة السابقة: 0.5%)
  • معدل نمو أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة على أساس شهري: 0.5% (التوقعات: 0.3%، القيمة السابقة: 0.8%)
  • معدل نمو أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة على أساس سنوي: 3.9% (التوقعات: 3.7%، القيمة السابقة: 3.6%)

جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين إيجابية، وهو ما لا يُعدّ مؤشراً إيجابياً لمؤشرات وول ستريت، خاصةً مع ضعف سوق العمل وارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بعد صدور هذه البيانات.

المصدر: xStation5

٢٠ مارس ٢٠٢٦, ١٣:٤٣

ملخص السوق: انتعاش الأسهم الأوروبية مع اقتراب سعر النفط من 110 دولارات أمريكية
٢٠ مارس ٢٠٢٦, ١٣:٠٢

مخطط اليوم: EURUSD تحت ضغط من الاحتياطي الفيدرالي، والخليج العربي، والتضخم
٢٠ مارس ٢٠٢٦, ١١:١٥

التقويم الاقتصادي: التضخم في ألمانيا وكندا تحت الأضواء
٢٠ مارس ٢٠٢٦, ١٠:٥٨

ملخص الصباح: الأسواق تتوقع نهاية سريعة للنزاع (20.03.2026)
