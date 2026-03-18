📉 انخفض الذهب بنسبة 2%

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى توقف مؤقت لدورة سياسته النقدية. إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا: إذ تدفع صدمة سوق النفط التضخم إلى الارتفاع، بينما بدأت تظهر بوادر تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع سوق العمل. ستترقب الأسواق عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تمام الساعة 7:30 مساءً، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية المُحدثة. وقبل صدور القرار، تتجه العوائد نحو الانخفاض، بينما انخفض سعر الذهب بنحو 2%، ليصل إلى حوالي 4900 دولار للأونصة.

الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة (الولايات المتحدة): التوقع: 3.75% | السابق: 3.75% (بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية + التوقعات)

متوسط ​​توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة (المستوى الحالي): التوقع: 3.375% | السابق: 3.625%

متوسط ​​توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة (العام المقبل): التوقع: 3.125% | السابق: 3.375%

متوسط ​​توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (للسنتين القادمتين): التوقع: 3.125% | السابق: 3.125%

متوسط ​​توقعات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (على المدى الطويل): التوقع: 3.125% | السابق: 3.0%

6:30 مساءً بتوقيت غرينتش، خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

يفترض السيناريو الأساسي من بلومبيرغ إيكونوميكس أن أسعار الفائدة ستبقى في نطاق 3.50% - 3.75%. ومع ذلك، قد لا يكون القرار بالإجماع. قد يعارض بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) لصالح خفض سعر الفائدة، لا سيما ستيفن ميران، وربما كريستوفر والر، الذي لا يزال القرار بالنسبة له متأرجحًا. في فبراير الماضي، حدد والر الظروف التي تبرر التوقف المؤقت عن خفض سعر الفائدة: التضخم القريب من 2% (بعد تعديلات الرسوم الجمركية) وضعف سوق العمل. البيانات الحديثة تفي جزئياً بهذه المعايير - التضخم الأساسي يستقر وكان تقرير الرواتب لشهر فبراير ضعيفاً على الرغم من أن الرقم القوي لشهر يناير لا يزال يعقد الصورة.

عامل جديد: النفط والحرب

ينعقد اجتماع مارس في ظل نظام مخاطر جديد. فقد دفع الصراع الإيراني أسعار النفط إلى نطاق 80-100 دولار للبرميل، مما أثر بشكل مباشر على توقعات التضخم.

من المرجح أن يُحدّث الاحتياطي الفيدرالي بيانه للتأكيد على "المخاطر المزدوجة"، أي التهديدات المتزامنة المتمثلة في:

ارتفاع التضخم (الناجم عن أسعار الطاقة)،

ضعف النمو والتوظيف.

يُعدّ هذا التحول في الخطاب هامًا، إذ يُشير إلى ابتعاد عن التوجه الواضح نحو التيسير النقدي الذي شُوهد في وقت سابق من هذا العام.

التوقعات: ارتفاع التضخم، انخفاض النمو

ستظهر أبرز التغييرات في ملخص التوقعات الاقتصادية. من المتوقع تعديل معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بالزيادة إلى حوالي 3.0% (من 2.4%)، مع ارتفاع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.7%.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي (إلى حوالي 2.0% من 2.3%) ويرفع توقعاته لمعدل البطالة إلى 4.5%. الآلية الكامنة وراء هذه التعديلات ثابتة: ارتفاع أسعار الطاقة يقلل من دخل الأسر المتاح، ويخفض الاستهلاك، ويضعف الطلب على العمالة. ولا يزال سيناريو الركود التضخمي يشكل خطراً رئيسياً هذا العام، سواءً بالنسبة للدولار الأمريكي أو عوائد السندات.

مخطط النقاط: توجه أكثر تشدداً قليلاً

ينبغي أن تنعكس التعديلات التصاعدية للتضخم في مخطط النقاط، مع تحول مسار سعر الفائدة المتوقع ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بشهر ديسمبر. ومع ذلك، لن يكون هذا كافياً لتغيير التوقعات المتوسطة لعام 2026.

لا يزال السيناريو المركزي يشير إلى خفض واحد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ولا يُتوقع أن يتوقع أي من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. حتى العضو الأكثر تشدداً، بيث هاماك، من المرجح أن تحافظ على مسار مستقر، إذ ترى السياسة الحالية محايدة بشكل عام.

بيان: تحول طفيف في النبرة

سيكون التعديل الأرجح للتوجيهات المستقبلية تدريجياً وليس جذرياً. قد يستبدل الاحتياطي الفيدرالي عبارة "تعديلات إضافية" بعبارة "تعديلات مستقبلية" الأكثر حيادية، مع إزالة التحيز الضمني نحو التيسير.

هذا تغيير لغوي بسيط، ولكنه إشارة مهمة - فهو يشير إلى مرونة أكبر واستعداد أكبر للتحرك في أي من الاتجاهين، بما في ذلك، نظرياً على الأقل، إمكانية رفع أسعار الفائدة.

هل بدأ سوق العمل بالانهيار؟

من أبرز البيانات المفاجئة منذ الاجتماع السابق انخفاض الوظائف غير الزراعية في فبراير بمقدار 92 ألف وظيفة. وتشير التحليلات التي عُرضت في مؤتمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير إلى أن التراجع الفعلي قد يكون أكبر، وربما يُراجع إلى -112 ألف وظيفة.

وهذا الأمر مهم للأسباب التالية:

لطالما كانت مؤشرات القطاع الخاص فعّالة في توقع التعديلات،

قد يستنتج بعض صناع السياسات أن سوق العمل لا يستقر بل يتدهور.

تشير مؤشرات إضافية من الكتاب البيج إلى ركود التوظيف في معظم المناطق وتباطؤ النشاط الاقتصادي بين يناير ومنتصف فبراير.

انقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يوجد تباين واضح داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية تفسير صدمة العرض الحالية. من منظور قائم على النماذج (مجلس الاحتياطي الفيدرالي/الولايات المتحدة)، ينبغي التعامل مع ارتفاع أسعار النفط والتعريفات الجمركية على أنها مؤقتة، شريطة أن تبقى توقعات التضخم مستقرة. في هذا الإطار، تتمثل السياسة المثلى في الحفاظ على توجه نحو التيسير النقدي، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الطلب وتقليل التضخم الأساسي.

مع ذلك، فإن الموقف السائد داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حاليًا أكثر حذرًا. يركز المعسكر المتشدد على مخاطر التضخم على المدى القريب، وهو ما يُرجّح أن يُبقي على خفض أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام على الأقل.

السيناريو: تأجيل التخفيضات

وفقًا لبلومبيرغ إيكونوميكس، سيستمر التضخم في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ليبلغ ذروته في مايو. وبعد ذلك فقط ستبدأ آثار ضعف الطلب وتباطؤ سوق العمل بالظهور. في هذا السياق، من المرجح أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير في النصف الأول من العام، قبل أن يُضطر إلى خفضها بشكل أكثر حدة في النصف الثاني لمواكبة الدورة الاقتصادية. من المتوقع أن يحمل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مارس نبرة أكثر تشددًا، سواء في البيان أو في التوقعات المُحدّثة. في الوقت نفسه، تُشير بيانات الاقتصاد الكلي بشكل متزايد إلى ارتفاع مخاطر التراجع. ونتيجة لذلك، قد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في مأزق سياسي كلاسيكي: الاستجابة لضغوط التضخم قصيرة الأجل بتأجيل التيسير النقدي، ليُضطر لاحقًا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

