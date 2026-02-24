حصاد الأسواق (24.02.2026)

يبدو أن موجة "البيع بدافع الخوف" الأخيرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي (بيع المستثمرين للأصول عالية المخاطر خشية تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال) بدأت تهدأ، إلا أن جلسة التداول الأمريكية أمس كانت ضعيفة للغاية، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1.65%، وتراجع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2%.

ارتفعت الأسهم الآسيوية رغم تراجع الأسواق الأمريكية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 0.2%، بينما كانت الأسهم الأوروبية مهيأة أيضاً لافتتاح قوي.

اتجه المتداولون نحو شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية باعتبارها "الركائز الأساسية" لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي؛ وسجلت أسهم شركات إس كيه هاينكس وسامسونج وتي إس إم سي مستويات قياسية جديدة.

مع تحسن الإقبال على المخاطرة، انخفض سعر الذهب والفضة بعد ارتفاع دام أربعة أيام، وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية بعض مكاسبها مع انخفاض الطلب عليها كملاذ آمن.

انخفض سعر البيتكوين إلى حوالي 63,000 دولار.

يأتي هذا الارتفاع في الأسواق الآسيوية عقب تراجع الأسواق الأمريكية يوم الاثنين، مدفوعًا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والتوصيل والدفع، بعد أن أشارت شركة سيتريني للأبحاث إلى مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وقد تفاقمت حدة عمليات البيع بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن مخاطر الرسوم الجمركية المرتبطة بترامب.

أبرز أداء الأسواق الإقليمية: ارتفعت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2%، وتايوان بنسبة 2.7%، والصين بعد إعادة فتح أسواقها عقب عطلة رأس السنة القمرية.

وبشكل عام، استعاد مؤشر MSCI آسيا والمحيط الهادئ خسائره السابقة، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 0.2%.