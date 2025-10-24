حصاد الأسواق (24.10.2025)

بعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية، قال ترامب: "سنشهد تدخلاً برياً في فنزويلا قريباً"، دون أي تعليق إعلامي إضافي. إذا كان هذا يُشير إلى تدخل عسكري محتمل، فقد ترتفع التدفقات إلى أصول الملاذ الآمن بشكل حاد.

كما أعلن ترامب "انتهاء" جميع محادثات التجارة مع كندا، مشيرًا إلى إعلان عن "رسوم ريغان الجمركية". في الوقت نفسه، خفّضت كندا حدود الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية لمنتجات ستيلانتيس (-50%) وجنرال موتورز (-24.2%) للدفع نحو زيادة الاستثمار المحلي. وكان رد فعل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي ( USDCAD ) هادئًا حتى الآن.

في سبتمبر، ظلّ التضخم في اليابان مرتفعًا عند 2.9% على أساس سنوي، مع نسبة التضخم الأساسي 2.9% ونسبة التضخم الأساسي-الأساسي 3.0%. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الخدمات بنسبة 1.4% فقط. ويُحدّ ضعف وتيرة نمو قطاع الخدمات من فرص رفع أسعار الفائدة مبكرًا من قِبَل بنك اليابان، ويُواصل الضغط على الين.

الين الياباني هو أضعف عملة في مجموعة العشرة اليوم، حيث خسر ما بين 0.20% و0.40% مقابل العملات الأخرى، بينما ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.30%. وتمنح بيانات مؤشر أسعار المستهلك المتباينة (السلع والخدمات غير الثابتة) بنك اليابان المركزي سببًا لتأجيل تشديد السياسة النقدية، وتشهد الأسواق الآن تراجعًا في الضغوط لرفع الفائدة.

صرحت وزيرة المالية كاتاياما بأن سياسة بنك اليابان المركزي يجب أن تتماشى مع موقف الحكومة، مؤكدةً على أهمية النهج التيسيري للمحافظ أويدا. والتقت بوزير الخزانة بيسنت، ومن المقرر أن تلتقي به وبترامب مجددًا الأسبوع المقبل. وأعلنت تاكايتشي عن سياسة مالية "مسؤولة ولكن استباقية"، تُعطي الأولوية للنمو الاقتصادي أولًا، ثم لضبط أوضاع المالية العامة لاحقًا.

انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي في اليابان إلى 48.3 (أدنى مستوى في 19 شهرًا)، مسجلًا بذلك انكماشًا للشهر الرابع على التوالي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.4، وانخفض المؤشر المركب إلى 50.9.

في أستراليا، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي إلى 49.7 (من 51.4)، بينما ارتفع مؤشر الخدمات إلى 53.1، ليصل المؤشر المركب إلى 52.6. تُبقي البيانات المتباينة بنك الاحتياطي الأسترالي ( RBA ) في موقفه المعتمد على البيانات.