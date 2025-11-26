حصاد الأسواق (26.11.2025)

- تشهد مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا. حيث ارتفعت المؤشرات الصينية بنسبة تراوحت بين 0.15% و0.40%، وارتفع مؤشر JP225 الياباني بنسبة 1.10%، وارتفع مؤشر SG20cash السنغافوري بنسبة 0.30%.
- العملة الأقوى أداءً هي الدولار النيوزيلندي بعد قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي. أما الين الياباني فهو الأضعف أداءً. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.10% رغم ضعف الدولار، وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بنسبة 1.15%.
- خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، لكن الرسالة كانت متشددة بشكل واضح - حيث أشار البنك إلى نهاية دورة التيسير النقدي. من المتوقع أن يظل سعر الفائدة الرسمي قريبًا من 2.25% حتى أوائل عام 2026، ثم يرتفع إلى 2.65% بنهاية عام 2027. وهذا يُغلق الباب فعليًا أمام المزيد من التيسير النقدي.
- ارتفع الدولار الأسترالي بعد تسارع آخر في التضخم في أستراليا. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 3.8% على أساس سنوي في أكتوبر (مقابل 3.6% متوقعة)، وهو أسرع معدل في 10 أشهر، وللمرة الرابعة على التوالي منذ يونيو. أصبحت احتمالات تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الأسترالي ضئيلة.
- حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر 2024، مما عزز قيمة العملة.
- ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.54% ليصل إلى 4,150 دولارًا أمريكيًا للأونصة. لا تزال التوترات حول تايوان مستمرة. اتهمت الصين اليابان والحزب الديمقراطي التقدمي التايواني بـ"الاستفزازات" في مضيق تايوان، محذرة من التدخل الخارجي. تستعد تايوان لصراع عسكري محتمل بحلول عام 2027.
التقويم الاقتصادي: مؤشر أسعار المستهلك الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي في دائرة الضوء
عاجل: بيانات الناتج المحلي الإجمالي السويسري أضعف من المتوقع 📌مؤشر أسعار المستهلك الإسباني أعلى من التوقعات
ارتفاع إنفاق المستهلكين في فرنسا؛ وانخفاض التوقعات الأولية للتضخم📋
تراجع EURNOK عد ضعف مبيعات التجزئة في ألمانيا وتراجع البطالة في النرويج