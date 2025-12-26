حصاد الأسواق (26.12.2025)

حافظ الذهب والفضة على زخمهما القوي في نهاية العام. تجاوز سعر الذهب مستوى 4500 دولار، مسجلاً أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979. وتختبر الفضة مستويات قياسية جديدة فوق 75 دولارًا للأونصة .

قادت المعادن النفيسة المكاسب في معظم فئات الأصول خلال أول جلسة تداول بعد العطلات. ارتفعت الفضة بنسبة 3.7%، وقفز البلاتين بنسبة 8.5%، وزاد البلاديوم بنسبة 4.8%. وسجل الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7 %.

يستمر صعود المعادن رغم التحسن الطفيف للدولار الأمريكي. انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي صباح يوم 26 ديسمبر/كانون الأول إلى 1.1775، مما يعكس عمليات جني الأرباح بعد يومين من المكاسب الحادة في وقت سابق من الأسبوع .

يشهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أيضًا تصحيحًا صعوديًا بعد انخفاضات حديثة، ليعود فوق مستوى 156. وقد عاد الزوج إلى مستويات مماثلة لما كان عليه قبل عام تقريبًا، رغم انخفاضه إلى ما دون 140 في الأشهر الأخيرة .

انخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو إلى 2.3% على أساس سنوي، مسجلاً انخفاضاً حاداً يفوق توقعات السوق البالغة 2.5%، وأقل من 2.8% المسجلة في نوفمبر .

بقي معدل البطالة في اليابان مستقراً عند 2.6 %.

أشار المحافظ أويدا في تصريحاته الأخيرة إلى أن التضخم يسير على الطريق الصحيح نحو الاستقرار عند 2.0%، مدعوماً بسوق العمل والظروف الاقتصادية العامة. وتبرر هذه الظروف رفع سعر الفائدة الأخير، وتنبئ بمزيد من التشديد النقدي في المستقبل .

وانخفض الإنتاج الصناعي الياباني في نوفمبر بنسبة 2.6% على أساس شهري، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 2.0%، ومتراجعاً عن النمو السابق البالغ 1.5 %.

وارتفع مؤشر JAP225 بنسبة 0.5%، مسجلاً أعلى مستوياته المحلية منذ 10 ديسمبر. ووصل مؤشر توبكس الياباني الأوسع نطاقاً إلى مستويات قياسية .

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الصينية القيادية (CH50cash) بشكل طفيف بنسبة 0.23%، بينما حقق مؤشر SG20 السنغافوري مكاسب هامشية .

واستقرت أسعار العقود الآجلة للأسهم الصينية القيادية (CH50cash) عند مستويات قياسية. تتوقع نومورا، في أحدث توقعاتها، خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2026، إلى جانب احتمالية رفعها في كوريا وأستراليا ونيوزيلندا .

بعد بلوغ مؤشر US500 مستويات قياسية قبيل عيد الميلاد، يشهد اليوم تصحيحًا طفيفًا. فقد انخفضت العقود الآجلة لكل من مؤشري US100 و US500 بنحو 0.05 %.