حصاد الأسواق (28.10.2025)

- يواصل الذهب انخفاضه، بخسارة تزيد عن 1%
- انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية بشكل طفيف
- موسم الأرباح الأمريكي يتصدر اهتمامات وول ستريت
- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر راسل 2000 إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. يركز المستثمرون الآن على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا - حيث تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ونهاية رسمية لبرنامج التشديد الكمي (QT) - بالإضافة إلى قمة يوم الخميس بين دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
- بعد جلسة اليوم، سنرى تقارير الأرباح من Visa وPayPal وUPS وUnitedHealth وSouthern Copper وBooking Holdings وMondelez. قبل جرس الافتتاح في وول ستريت، من المتوقع صدور نتائج من نوفارتيس ونيكست إيرا إنرجي وشيرون ويليامز ورويال كاريبيان.
- تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية على انخفاض طفيف هذا الصباح، بنسبة تتراوح بين 0.1٪ و0.15٪، مع معظم العقود الآجلة الأوروبية الرئيسية - بما في ذلك UK100 وDE40 - أيضًا في المنطقة الحمراء. يشهد الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض بأكثر من 1% ليصل إلى 3,950 دولارًا للأونصة، تبعه انخفاض في الفضة. ويشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا، بينما ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنحو 0.1% ليصل إلى 1.166. وفي أوروبا، ستكون البيانات الرئيسية الصادرة اليوم هي مؤشر ثقة المستهلك الألماني، الذي يقيسه مؤشر GfK.
- بعد جلسة التداول الأمريكية أمس، ارتفعت أسهم شركة Nucor بنسبة 2% عقب النتائج القوية للربع الثالث. وأعلنت شركة إنتاج الصلب عن أرباح للسهم الواحد بلغت 2.63 دولارًا، متجاوزةً التوقعات السابقة التي تراوحت بين 2.05 و2.15 دولارًا للسهم (FactSet).
- بلغت الإيرادات 8.52 مليار دولار، متجاوزةً تقديرات الإجماع البالغة 8.18 مليار دولار. ومع ذلك، حذرت Nucor من أنه من المتوقع أن تكون أرباح الربع الحالي أقل من أرباح الربع الثالث. انخفضت أسهم شركة F5 Networks بأكثر من 6% بعد إصدارها توجيهات مخيبة للآمال، مشيرةً إلى احتمال حدوث "اضطرابات قصيرة الأجل في دورات المبيعات" عقب اختراق نظامها في وقت سابق من هذا الشهر، والذي نُسب إلى قراصنة صينيين مدعومين من الدولة. في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة NXP Semiconductors، الشركة الهولندية المصنعة للرقائق، بنحو 2% بعد إعلانها عن نتائج الربع الثالث التي فاقت توقعات وول ستريت، وتقديمها توقعات أفضل من المتوقع للربع الحالي.
