حصاد الأسواق (28.10.2025)

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد أمس، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر راسل 2000 إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق. يركز المستثمرون الآن على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا - حيث تتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ونهاية رسمية لبرنامج التشديد الكمي (

QT

) - بالإضافة إلى قمة يوم الخميس بين دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.