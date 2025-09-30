حصاد الأسواق (30.09.2025)

أغلقت مؤشرات وول ستريت على مكاسب أمس، لكن هذا الارتفاع تراجع بشكل ملحوظ مع نهاية الجلسة. وسجّلت العقود الآجلة مكاسب طفيفة اليوم: ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.02%، ومؤشر US100 بنسبة 0.05% قبل ساعتين من افتتاح السوق الأوروبية.

تشهد معظم الأسواق الآسيوية انخفاضات قبيل عطلة نهاية الأسبوع في الصين. وانخفض سهم CHN.cash بنسبة 0.05%، بينما سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني انخفاضًا طفيفًا مقارنة بإغلاق أمس.

يواصل الذهب ارتفاعه، ويُتداول عند 3,866 دولارًا للأونصة، بزيادة تقارب 11% هذا الشهر.

حدّ زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مكاسبه التي حققها أمس، لكنه يواصل ارتفاعه بشكل طفيف اليوم.

تشير أحدث التقارير إلى عدم إحراز تقدم في المحادثات بين ترامب وقادة الكونغرس، مما يُشير إلى احتمال كبير لإغلاق الحكومة اليوم بعد منتصف الليل في الولايات المتحدة. وأشار نائب الرئيس فانس إلى ضرورة استعداد جميع الأحزاب للإغلاق. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي ( RBA ) على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.6%، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

أشار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ارتفاع مخاطر التضخم، والظروف الاقتصادية المواتية، وضيق سوق العمل. وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه من المرجح تجنب معظم الآثار السلبية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

يكشف محضر اجتماع بنك اليابان عن تباين كبير بين "المتشددين" و"المتسامحين". يفضل بعض أعضاء بنك اليابان العودة إلى رفع أسعار الفائدة والوصول إلى سعر محايد، بينما لا يزال آخرون يرون مخاطر تتعلق بالاقتصاد وتراجعًا في الضغوط التضخمية. لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستقرًا، ولكنه يعود إلى ضعف طفيف، مواصلًا انخفاضاته أمس.

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين 49.8 نقطة، وهو أفضل بقليل من المتوقع عند 49.6 نقطة والمستوى السابق البالغ 49.4 نقطة. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.0 نقطة، وهو أقل من التوقعات البالغة 50.3 نقطة (والتي تطابقت مع القراءة السابقة). يغطي هذا المؤشر بشكل أساسي الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

سجل مؤشر RatingDog الخاص أداءً أفضل بكثير، حيث بلغ 51.2 نقطة، مقابل توقعات بـ 50.3 ومستوى سابق بلغ 50.5. يركز هذا المؤشر الخاص على الشركات الصغيرة، ولكنه يُعتبر غالبًا مقياسًا أوسع نطاقًا.

سيتي هو أحدث بنك يخفض توقعاته لسعر النفط، مستهدفًا 63 دولارًا للبرميل من خام برنت في عام 2026. ويتوقع سيتي زيادات إضافية في الإنتاج من أوبك+، وإلغاءً كاملًا لتخفيضات فترة الجائحة. في الوقت نفسه، ستُحدّ إعادة بناء المخزون في الصين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الانخفاضات الحادة.

يشير جولدمان ساكس، في ضوء الشائعات الأخيرة حول أوبك+ بشأن زيادة أخرى في الإنتاج في نوفمبر، إلى سعر منخفض يصل إلى 55 دولارًا للبرميل من خام برنت العام المقبل.

يواصل النفط الخام انخفاضه الحاد الذي سجله أمس. وبلغ انخفاض السعر أمس ما يقرب من 3%، وهو الأكبر منذ 3 سبتمبر.

يتجه دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على منتجات الأخشاب. ستخضع المنتجات الخشبية الجاهزة، مثل الأثاث، لرسوم جمركية بنسبة 25%، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأخشاب الخام والألواح. وسيكون الحد الأقصى للرسوم الجمركية في أوروبا واليابان 15%.

ووفقًا لصحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال"، سيلجأ بنك الشعب الصيني ( PBOC ) إلى خفض أسعار الفائدة في الربع الرابع، وسيستخدم أدوات أخرى للحفاظ على سيولة سوقية عالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يحظى اليوان بدعم من السوق.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة بوينغ تعمل على تطوير طراز طائرة جديد ليحل محل طائرة 737 ماكس.

من المتوقع صدور جدول حافل ببيانات الاقتصاد الكلي المهمة من أوروبا اليوم، بما في ذلك مبيعات التجزئة الألمانية، وبيانات سوق العمل الألماني، ومعدل التضخم الفرنسي، وأخيراً، التضخم الألماني في وقت مبكر من بعد الظهر.