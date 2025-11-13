الملخص اليومي: انتهاء الإغلاق، وتلاشي خفض أسعار الفائدة، وتراجع المخاطر

لم يسلم سوق العملات المشفرة من تراجع المخاطرة، حيث تشهد العملات الرقمية عمليات بيع واسعة النطاق، وصلت إلى 10%. وانخفض سعر البيتكوين مجددًا إلى ما دون 100 ألف دولار بعد انخفاضه بأكثر من 3%، وانخفض سعر الإيثريوم بأكثر من 5%، ليصل إلى مستوى 3200 دولار .