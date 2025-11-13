الملخص اليومي: انتهاء الإغلاق، وتلاشي خفض أسعار الفائدة، وتراجع المخاطر

- أعادت الحكومة الأمريكية فتح أبوابها رسميًا بعد أكثر من 40 يومًا من الأزمة المالية. إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لبثّ التفاؤل في الأسواق.
- سجّلت المؤشرات الأمريكية خسائر ملحوظة في جلسة اليوم. انخفض مؤشرا ناسداك 100 وراسل 2000 بنسبة 2%. أما مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز، فقد كانا أفضل حالًا، وإن كانا لا يزالان سلبيين بشكل ملحوظ، بخسائر تجاوزت 1%.
- أصبحت شركة ألفابت موضوع تحقيق جديد من قِبل الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكها للوائح السوق الرقمية. وتراجعت أسهم الشركة العملاقة بنسبة تصل إلى 3%.
- اضطرت شركة تسلا إلى سحب أكثر من 10,000 بطارية من نوع "باور وول" بعد أن وجدت لجنة سلامة المستهلك أنها تميل إلى ارتفاع درجة حرارتها واشتعالها. وتخسر الشركة أكثر من 7%.
- زادت بيث هاماك، عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الضغط على المؤشرات بقولها: "حان الوقت لسياسة نقدية صارمة" للسيطرة على التضخم.
- كما بدأت الجلسة الأوروبية بأجواء سلبية. أنهت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا الجلسة على انخفاضات. وكان مؤشرا فوتسي 100 البريطاني وداكس من أبرز المتراجعين.
- نشرت المملكة المتحدة سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية المهمة، رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في الجزر. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في سبتمبر، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2%.
- خسرت شركة سيمنز الألمانية ما يقرب من 10% من قيمتها السوقية بعد مؤتمر الأرباح. ودفعت خيبة الأمل في أرباح السهم الواحد وتوقعات العام المقبل المستثمرين إلى البيع على الرغم من تفاؤل الإدارة والاستثمارات المستقبلية.
- نشرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرًا عن التغيرات الأسبوعية في مخزونات النفط والمنتجات البترولية. ارتفعت مخزونات النفط بشكل ملحوظ فوق التوقعات، بينما استمر البنزين في الانخفاض، مع انخفاض مستواه الإجمالي بالفعل. ترتفع الصادرات، بينما تتناقص واردات النفط في الولايات المتحدة. لم يُشكل التقرير ضغطًا ملحوظًا على أسعار النفط. لا تزال أسعار العقود قريبة من مستوى افتتاح الجلسة.
- تفقد المعادن الثمينة قيمتها. بعد تجاوزه مؤخرًا مستوى 4000 دولار أمريكي للأونصة، انخفض الذهب بنسبة 1%. أما البلاتين والفضة، فقد تراجعا بأكثر من 2%.
- في سوق العملات، يشهد الدولار الأمريكي اليوم ضعفًا ملحوظًا. حيث خسرت العملة الأمريكية أكثر من 0.7% مقابل الفرنك، و0.45% مقابل اليورو، و0.5% مقابل الجنيه الإسترليني، و0.25% مقابل الين الياباني. في المقابل، يُظهر الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري قوة، ويرتفعان مقابل معظم أزواج العملات.
- لم يسلم سوق العملات المشفرة من تراجع المخاطرة، حيث تشهد العملات الرقمية عمليات بيع واسعة النطاق، وصلت إلى 10%. وانخفض سعر البيتكوين مجددًا إلى ما دون 100 ألف دولار بعد انخفاضه بأكثر من 3%، وانخفض سعر الإيثريوم بأكثر من 5%، ليصل إلى مستوى 3200 دولار.
