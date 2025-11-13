سيمنز بعد الأرباح: ما الذي حدث خطأ؟

نشرت شركة سيمنز الألمانية العملاقة نتائجها الفصلية والسنوية. وقد خيبت الشركة آمال المستثمرين على نطاق واسع، حيث خسرت ما يقرب من 10% من قيمتها السوقية في جلسة واحدة فقط.

بلغت إيرادات الشركة 21.4 مليار يورو، مسجلةً زيادةً بنسبة 6% على أساس سنوي، بانخفاض طفيف عن توقعات السوق.

مع ذلك، كان أداء ربحية السهم الواحد ضعيفًا، حيث انخفض إلى 2.08 مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.55. ويعزى هذا الانخفاض الكبير إلى انخفاض صافي ربح القطاع الرئيسي للشركة بنسبة 13%.

بدأ وضع الشركة في التحسن من منظور أوسع وطويل الأجل فيما يتعلق بالنتائج.

ارتفعت الإيرادات السنوية إلى 78.9 مليار يورو، وبلغت الطلبات 88.4 مليار يورو، وشهد صافي الربح زيادةً قياسيةً بنسبة 16%، ليصل إلى 10.4 مليار يورو. من المهم أن نتذكر أن هذه النتيجة تأثرت سلبًا باستحواذ سيمنز على شركتي ألتير ودوتماتيكس، واللتين كلفتا 10 و5 مليارات يورو على التوالي.

بلغ التدفق النقدي الحرّ، وهو رقم قياسي، 10.8 مليار يورو، وبلغ إجمالي المشاريع المتراكمة بنهاية العام 117 مليار يورو.

من حيث القطاعات، على أساس ربع سنوي:

سجّل قطاع "الصناعات الرقمية" أعلى معدل نمو، بنسبة تصل إلى 29%.

على الرغم من انخفاض أرباح قطاع "البنية التحتية الذكية"، إلا أنه حقق نموًا في هامش التشغيل للربع العشرين المتتالي.

سجّل قطاع "التنقل" أداءً ضعيفًا، مسجّلًا انخفاضًا حادًا بنسبة 45%.

لكانت هذه النتائج مُرضية تمامًا للسوق لولا توقعات الشركة للعام المقبل.

من المتوقع أن يتراوح ربح السهم الواحد بين 10.40 و11.00، وهو أقل بنحو 7% من متوسط ​​توقعات السوق. وتُشير الشركة إلى أن هذا الانخفاض يُعزى إلى ضغوط فروق أسعار الصرف غير المواتية.

دافع الرئيس التنفيذي للشركة عن قرارات الشركة واستراتيجيتها في مؤتمر الأرباح، مُشدّدًا على أهمية توليد التدفقات النقدية الحرة.

في نهاية المطاف، وضعت الشركة أهدافًا طموحة لزيادة حصتها في قطاعات السوق الأكثر ربحية مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح سخية للغاية. من المتوقع أن يُخيب أمل المستثمرين من التوقعات المتحفظة، إلا أن حجم التصحيح يُثير التساؤلات حول المبرر الأساسي لعمقه.

SIE.DE (D1)

