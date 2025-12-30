حصاد الأسواق (30.12.2025)

- أنهت وول ستريت انتعاشها بعد عطلة الأعياد أمس، وتحولت إلى وضع دفاعي قبيل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -0.35%، ومؤشرا ناسداك وداو جونز الصناعي: -0.5%). وتتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بانخفاض طفيف، مما يشير إلى استمرار الضغوط المتعلقة بتوقعات وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2026.
- وصرح الرئيس الأوكراني بأنه سعى خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحصول على ضمانات أمنية لمدة تصل إلى 50 عامًا، على الرغم من أن مسودة الاتفاق الحالية تنص على 15 عامًا. وأكد أن المحادثات مع روسيا لا يمكن أن تُجرى إلا بعد التوصل إلى اتفاقات مع أوروبا، وأن أي اتفاق سلام سيتطلب إجراء استفتاء خلال فترة وقف إطلاق النار، في ظل النزاعات الإقليمية العالقة ورفض روسيا الموافقة على الهدنة.
- وخلال مؤتمر صحفي، قال دونالد ترامب إنه من المرجح أن يرشح رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير، بينما يختبر الأسواق في الوقت نفسه بهجوم غير مباشر على جيروم باول. جدد الرئيس الأمريكي رغبته في استقالة باول، مؤكدًا أنه "يتمنى إقالته". مع ذلك، لم يُظهر الدولار ردة فعل تُذكر (مؤشر الدولار الأمريكي/ ... يشهد الين تصحيحًا طفيفًا مقابل عملات مجموعة العشر الأخرى (اليورو مقابل الين: +0.1%؛ الدولار الأمريكي مقابل الين: ثابت). وتتصدر عملات أستراليا ونيوزيلندا المكاسب حاليًا (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: +0.35%، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.25%)، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.178.
- ولا تزال المعادن النفيسة محط الأنظار، وتشهد انتعاشًا طفيفًا بعد موجة البيع التي شهدتها أمس. فقد ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.7% ليصل إلى 74.83 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 4,363 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- ويعوض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط تدريجيًا خسائر يوم الجمعة (+0.2% و+0.3% على التوالي)، وذلك ردًا على عدم إحراز تقدم في محادثات السلام بشأن الحرب في أوكرانيا. إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تواصل الصين زيادة مخزوناتها من النفط الخام بشكل كبير لاستيعاب فائض العرض.
- ويشهد سوق العملات الرقمية الرئيسية تقلبات طفيفة اليوم. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 0.14% ليصل إلى 87,462 دولارًا أمريكيًا، بينما ارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 2,948 دولارًا أمريكيًا.
حصاد الأسواق (02.01.2026)
ملخص يومي: انخفاض طفيف في المؤشرات الأمريكية مع اقتراب نهاية العام
عاجل: إشارات متضاربة من الولايات المتحدة: انخفاض أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار البنزين والمشتقات النفطية
افتتاح السوق الأمريكي: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف في آخر يوم تداول من عام 2025