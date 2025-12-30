حصاد الأسواق (30.12.2025)

وخلال مؤتمر صحفي، قال دونالد ترامب إنه من المرجح أن يرشح رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير، بينما يختبر الأسواق في الوقت نفسه بهجوم غير مباشر على جيروم باول. جدد الرئيس الأمريكي رغبته في استقالة باول، مؤكدًا أنه "يتمنى إقالته". مع ذلك، لم يُظهر الدولار ردة فعل تُذكر (مؤشر الدولار الأمريكي/ ... يشهد الين تصحيحًا طفيفًا مقابل عملات مجموعة العشر الأخرى (اليورو مقابل الين: +0.1%؛ الدولار الأمريكي مقابل الين: ثابت). وتتصدر عملات أستراليا ونيوزيلندا المكاسب حاليًا (الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: +0.35%، الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.25%)، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.178 .