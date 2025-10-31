حصاد الأسواق (31.10.2025)

أعلنت آبل عن إيرادات قياسية بلغت 102.47 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 8%، وبلغ ربح السهم 1.85 دولار. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالطلب القوي على سلسلة هواتف آيفون 17 ومبيعات الخدمات القياسية، التي حققت إيرادات بلغت 28.75 مليار دولار، بزيادة قدرها 15%. وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في المبيعات في الصين، تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 10% و12% في ربع السنة الذي يسبق العطلات، مما قد يُحقق أفضل أداء ربع سنوي لها على الإطلاق. حققت أمازون إيرادات بلغت 180.2 مليار دولار أمريكي وأرباحًا للسهم الواحد بلغت 1.95 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين. وكان المحرك الرئيسي للنمو هو خدمات

AWS