حصاد الأسواق (31.10.2025)

- اختتمت جلسة الأمس في وول ستريت بانخفاض مؤشر ناسداك (-1.57%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-1%)، ولكن بعد الجلسة، ارتفعت أسهم آبل (+5%) وأمازون (+11%) عقب نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات.
- أعلنت آبل عن إيرادات قياسية بلغت 102.47 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بمبيعات وخدمات آيفون 17 (28.75 مليار دولار أمريكي)، بينما حققت أمازون إيرادات بلغت 180.2 مليار دولار أمريكي، مع نمو قوي في إيرادات خدمات أمازون ويب (+20%).
- يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حول 1.1568، ويشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا مقابل العملات الرئيسية، بينما انخفض سوق العملات المشفرة بشكل طفيف (بيتكوين 109,800 دولار أمريكي، وإيثريوم 3,850 دولار أمريكي).
- اختتمت جلسة أمس في سوق الأسهم الأمريكية بانخفاضات. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.57%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.0%، مما يعكس نتائج مخيبة للآمال من بعض الشركات الكبرى ومخاوف المستثمرين المتعلقة ببداية الشهر الجديد والمخاطر الاقتصادية المحتملة. ومع ذلك، شهدت تداولات ما بعد الإغلاق مكاسب كبيرة في أسهم آبل وأمازون، حيث ارتفعت أسهم آبل بنسبة 5% وأمازون بنسبة 11%، عقب نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات، مما عزز الآمال في تحسن معنويات السوق يوم الجمعة.
- أعلنت آبل عن إيرادات قياسية بلغت 102.47 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 8%، وبلغ ربح السهم 1.85 دولار. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالطلب القوي على سلسلة هواتف آيفون 17 ومبيعات الخدمات القياسية، التي حققت إيرادات بلغت 28.75 مليار دولار، بزيادة قدرها 15%. وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف في المبيعات في الصين، تتوقع الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 10% و12% في ربع السنة الذي يسبق العطلات، مما قد يُحقق أفضل أداء ربع سنوي لها على الإطلاق. حققت أمازون إيرادات بلغت 180.2 مليار دولار أمريكي وأرباحًا للسهم الواحد بلغت 1.95 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين. وكان المحرك الرئيسي للنمو هو خدمات AWS السحابية، التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 20% لتصل إلى 33 مليار دولار أمريكي، مدفوعةً بالطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وبعد إعلان النتائج، ارتفعت أسهم أمازون بأكثر من 11%، حيث توقعت الشركة نموًا إضافيًا في الإيرادات في الربع الرابع لتصل إلى ما بين 206 و213 مليار دولار أمريكي.
- يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1568. وبشكل عام، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.
- وقعت وحدة الائتمان الخاص التابعة لشركة بلاك روك ضحية لعملية احتيال مزعومة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تورطت فيها شركات اتصالات زورت ضمانات القروض، مما أثار مخاوف بشأن تزايد المخاطر وضعف الشفافية في قطاع الائتمان الخاص.
- تشهد الأسواق الآسيوية والأسترالية اليوم تباينًا في المشاعر. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.7%، مدعومًا بارتفاع التضخم وتوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، وهو ما يدعم أيضًا العملة المحلية. في المقابل، انخفض مؤشرا هانغ سنغ وشنغهاي المركب في هونغ كونغ بنسبة 0.8% و0.6% على التوالي، نتيجة ضعف أداء القطاع الصناعي في الصين. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي قليلاً بنسبة 0.25%، مما يعكس بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ومعنويات إيجابية للمستثمرين.
- تسارع معدل التضخم في طوكيو إلى 2.8% على أساس سنوي (كان من المتوقع 2.6%، بينما كان سابقاً 2.5%)، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك زيادة بنسبة 38% في أسعار الأرز. وظل معدل التضخم في قطاع الخدمات معتدلاً عند 1.6%. وتغذي هذه الأرقام القوية للتضخم تكهنات حول احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر، على الرغم من الموقف الحذر للمحافظ أويدا.
- ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان بنسبة 2.2% على أساس شهري في سبتمبر (كان من المتوقع 1.5%)، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وظل معدل البطالة منخفضاً عند 2.6%، مما يؤكد قوة سوق العمل. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين لشهر أكتوبر إلى 49.0 نقطة، مواصلاً ضعف نشاط الإنتاج (أقل من 50 نقطة على مدى ستة أشهر)، بينما ارتفع قطاع الخدمات قليلاً إلى 50.1 نقطة.
- كجزء من سياسته النقدية، حدد بنك الشعب الصيني سعر اليوان المرجعي اليوم عند 7.0880 للدولار، وهو سعر أعلى من توقعات السوق، مما دعم العملة الصينية وسط التوترات التجارية.
- أستراليا ونيوزيلندا: أظهر الإنتاج الخاص ومؤشر أسعار المنتجين في أستراليا نمواً معتدلاً، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلك في نيوزيلندا إلى 92.4.
- انخفض الذهب قليلاً بنحو 0.3%، ليتداول عند حوالي 4008 دولارات للأونصة، بينما ارتفعت الفضة قليلاً بنحو 0.4%، لتتداول عند حوالي 49 دولاراً للأونصة.
- في سوق العملات المشفرة: يتم تداول البيتكوين عند حوالي 109,800 دولار، والإيثريوم عند حوالي 3,850 دولار. وقد شهد السوق تقلبات متزايدة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
