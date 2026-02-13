حصاد الأسواق: عمليات بيع عالمية في قطاع التكنولوجيا (13 فبراير 2026)

انتهت جلسة التداول في وول ستريت بانخفاض حاد في أسعار الأسهم. وامتد هذا الانخفاض ليشمل سوق الأسهم الأمريكية بأكملها، منهيًا اليوم بخسائر كبيرة. فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 1.5%، وخسر مؤشر داو جونز 1.3%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2%.

وظل قطاع التكنولوجيا تحت ضغط كبير، حيث كانت شركات البرمجيات الأكثر تضررًا من انخفاض أسعار الأسهم الذي شهده السوق أمس. ويُعد هذا استمرارًا للضغط على أسهم هذه الشركات.

قد أشار دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في الأسابيع المقبلة. وفي الوقت نفسه، تُعزز الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الخليج العربي.

ومن المقرر اليوم نشر بيانات التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) في الولايات المتحدة، وهو حدث محوري بالنسبة للأسواق المالية والتوقعات المتعلقة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

وتعرضت أسواق الأسهم الآسيوية لضغوط نتيجة لتدهور المعنويات العالمية وانخفاض أسعار أسهم شركات التكنولوجيا. نتيجةً لذلك، أنهت المؤشرات الرئيسية الجلسة على انخفاض: اليابان (نيكي 225) -0.68%، هونغ كونغ (هانغ سينغ) -1.79%، شنغهاي المركب -0.70%، أستراليا (S&P/ASX 200) -1.37% .

أكد ناوكي تامورا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، أن التضخم في اليابان مستدام. كما أشار إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال داعمة وأن أسعار الفائدة قابلة لمزيد من الارتفاع.

حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني اليوم عند 6.9398، بينما كانت التوقعات تشير إلى 6.9045.

في الصين، انخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.4% شهريًا و3.1% سنويًا في يناير، وهو أكبر انخفاض سنوي خلال سبعة أشهر.

يشهد الين تقلبات في سوق العملات. شهد الين تقلبات حادة، ويتعرض حاليًا لضغوط ويتراجع مقابل أقوى العملات. وقد تجاوز زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مستوى 153 مجددًا.

وتتداول أزواج العملات الرئيسية الأخرى ضمن نطاقات ضيقة قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. ولا يزال الدولار الأسترالي والعملات الدورية تحت ضغط.

يشهد سوق المعادن النفيسة انتعاشًا طفيفًا بعد موجة البيع التي شهدها أمس. ويرتفع الذهب ارتفاعًا طفيفًا، مختبرًا مستوى 4950 دولارًا، بينما يرتفع سعر الفضة بنسبة تقارب 2% ويحوم حول 76.50 دولارًا.