الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC الإماراتية: خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ مهم وجاء في فترة حساسة وبيئة جيوسياسية متغيرة

قال ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC الإماراتية إن خروج الإمارات من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ جاء في فترة حساسة تتسم ببيئة جيوسياسية متغيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تفتح فرصاً جديدة أمام المجموعة وشركات الطاقة والبنية التحتية في المنطقة.

كما أضاف أن مبادرات دعم القطاع الصناعي في الإمارات سيكون لها أثر إيجابي على تنمية المحتوى المحلي، مؤكداً أن المجموعة ستعمل على توسيع أذرعها في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية خلال المرحلة المقبلة.

موضحا أن نمو مجموعة NMDC مرشح للتسارع مقارنة بالفترة الماضية، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات تعكس الكفاءة المالية للمجموعة وقوة أنظمتها التشغيلية.

في حين أشار إلى أن تراجع الأرباح لا يعكس ضعفاً تشغيلياً، بل يعود إلى ضغوط مرحلية مرتبطة بتحديات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن المجموعة فعّلت خلال الأزمة أنظمة مختلفة للملاحة البحرية وسلاسل الإمداد بشكل لحظي ونجحت في إدارة العمليات بكفاءة.

من جانبه بيّن زغلول أن التحولات الحالية أدت إلى ارتفاع تكاليف المشاريع، مؤكداً أن لدى المجموعة إدارة متخصصة للحفاظ على سلامة العاملين وضبط التكاليف، مع استمرار التنسيق مع العملاء الاستراتيجيين لإدارة التحديات بشفافية وتقليل أثر الاضطرابات قدر الإمكان.

وأضاف أن هامش صافي الربح الذي تراجع إلى 5.8% بنهاية الربع الأول ما يزال قريباً من المستويات العالمية في القطاع، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية دفعت المجموعة إلى تعزيز استراتيجية التوسع مؤكدا أن المشاريع داخل الإمارات تمثل نحو 80% من إيرادات المجموعة، فيما تركز NMDC على التوسع في أسواق شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين وتايوان، إضافة إلى خطط للتوسع في الهند وإفريقيا.

كما لفت إلى أن استراتيجية المجموعة خلال المرحلة المقبلة ستعتمد على إنشاء شركات جديدة والتوسع عبر الاستحواذات، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنية التحتية وأصول المجموعة لم تتأثر بالهجمات الإيرانية على المنشآت في الإمارات.