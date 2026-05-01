🔴 مؤشر مديري المشتريات يُظهر علامات مقلقة، لكن السوق يزدهر بفضل آمال خفض التصعيد

أدى نشر مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع لشهر أبريل 2026 إلى ظهور إشارات متباينة في الأسواق، حيث جمع بين استقرار نمو القطاع وارتفاع مقلق في ضغوط الأسعار. فيما يلي أهم الأرقام الواردة في التقرير:

مؤشر مديري المشتريات (PMI): 52.7 مقابل 53.0 (تقدير) و52.7 في الشهر السابق.

الأسعار المدفوعة: 84.6 مقابل 80.0 (تقدير) - أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

التوظيف: 46.4 مقابل 49.0 (تقدير) - يشير المؤشر إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل.

الطلبات الجديدة: 54.1 مقابل 53.5 في مارس - الشهر الرابع على التوالي من النمو.

الإنتاج: 53.4 مقابل 55.1 في مارس - يستمر النمو للشهر السادس على التوالي ولكنه يفقد زخمه.

تسليمات الموردين: 60.6 مقابل 58.9 - يشير إلى تزايد الاختناقات في سلاسل التوريد.

تراكم الطلبات: 51.4 (انخفاض بنسبة 3 نقاط مئوية عن شهر مارس).

تعليق:

يُعدّ تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر أبريل/نيسان عن قطاع التصنيع مثالاً كلاسيكياً على "الركود التضخمي"، على الرغم من استمرار نمو القطاع ككل للشهر الثامن عشر على التوالي. ويُعتبر الارتفاع الحاد في المؤشر الفرعي للأسعار إلى 84.6 نقطة، بمثابة خيبة أمل كبيرة وإشارة تحذيرية في الوقت نفسه. ففي غضون ثلاثة أشهر فقط، ارتفع هذا المؤشر بأكثر من 25%، مما يعكس بشكل مباشر صدمة الأسعار في سوق سلع الطاقة التي أثارتها الحرب مع إيران (والتي ذُكرت في 47% من تعليقات الشركات التي شملها الاستطلاع).

أظهر تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) ارتفاعًا كبيرًا في المؤشر الفرعي للأسعار. ورغم أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا، إلا أنه يشير إلى تزايد الضغوط السعرية. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي.

من جهة أخرى، تشير بيانات التوظيف (46.4) إلى ضعف واضح. إذ تركز الشركات على إدارة تكاليف العمالة من خلال خفض عدد الموظفين والتقاعد الطبيعي بدلًا من التوظيف. وعلى الرغم من هذه العوامل السلبية، يبقى الطلب، مقاسًا بالطلبات الجديدة، قويًا، وهو ما يوفر -إلى جانب انخفاض مستويات مخزون العملاء- أساسًا للإنتاج المستقبلي.​​​​​​​

يصعب قياس رد فعل السوق بمعزل عن غيره، إذ يتفاعل المستثمرون بشكل أساسي مع الآمال المعقودة على التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب تقارير تفيد بأن إيران أبدت استعدادها لدراسة نقاط السلام التي طرحتها الولايات المتحدة. وعقب هذه الأخبار، انخفضت العوائد بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيًا جديدًا.